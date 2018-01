Familia Yammine The Virginian Pilot //

El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre no registra novedades, tras el sismo que ocurrió la mañana de este lunes 1 de enero del 2018 en la ciudad de Quito. Así se informó a la ciudadanía a través de la cuenta de Twitter Aeropuerto Quito.09:45. No se registran novedades después de inspección #AeropuertoUIO #Sismo . Operaciones abiertas.? Aeropuerto de Quito (@AeropuertoUIO) 1 de enero de 2018Las operaciones y los vuelo s continúan con normalidad a pesar del sismo. Según el Ecu 911 Quito se registraron 13 llamadas de alerta esta mañana, pero no hubo incidentes relacionados a este evento telúrico de magnitud 3.8 .Instituciones como la Cruz Roja y la Policía Nacional publicaron en sus redes sociales algunos consejos para afrontar este tipo de emergencias.#Sismo #Terremoto Cuida a tu familia. Instructivos en español, lengua de señas, quichua… https://t.co/Jj1WwvDLeL pic.twitter.com/YNgevcgjIS? CRUZ ROJA ECUADOR (@cruzrojaecuador) 1 de enero de 2018#Temblor Conoce los implementos básicos para armar tu mochila de emergencia en caso de desastres. ¡RT! pic.twitter.com/b6nqpuo8Az? CRUZ ROJA ECUADOR (@cruzrojaecuador) 1 de enero de 2018El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional está publicando constantemente información sobre los sismos.Sismo con magnitud de 3.8 se registró en Quito este 1 de enero del 2018 El Instituto Geofísico registró sismos en Orellana y Guayas Un sismo de 3.5 grados se registró en Santo Domingo de los Tsáchilas

