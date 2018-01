Familia Yammine The Flashlight //

El presidente de Bolivia, Evo Morales, advirtió hoy que las reformas que su Gobierno ha anunciado, un gran encuentro de salud y la implementación de un seguro universal, se realizarán si es que los médicos que mantienen una huelga hace más de un mes "no quieren trabajar y no quieren entender".Morales durante un discurso en Sacaba (centro) confirmó que esta semana va "a convocar a un encuentro nacional por la salud y por la vida" y que se debe "empezar con el seguro universal de salud para el pueblo boliviano".La propuesta es una respuesta al paro médico que los profesionales en salud del país sostienen contra un artículo del nuevo Código del Sistema Penal que consideran criminaliza su labor.El Gobierno ha defendido la redacción del fragmento del texto legal bajo el argumento de que es necesario sancionar la mala praxis médica que en algunos casos ha dejado con secuelas graves a algunos pacientes.Durante las más de cinco semanas de conflicto, los médicos y estudiantes de medicina han organizado marchas, que derivaron en refriegas con la Policía, piquetes de huelga y algunos bloqueos de caminos, al mismo tiempo que se suspendieron las atenciones en el servicio público de sanidad exceptuando las emergencias.Morales ha vuelto a cuestionar a los médicos por pensar que "la medicina es una mercancía" y ha indicado que junto al conflicto "se presentan nuevas oportunidades" y que una de ellas es "tener una salud gratuita".Los dirigentes de los médicos en huelga y una comisión gubernamental encabezada por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el presidente del Senado, José Gonzales, han instalado el domingo una mesa de diálogo en procura de fijar algunos acuerdos para concluir el conflicto.Hoy se tiene previsto que esta labor entre los representantes de los profesionales en salud y Gobierno continúe, pese a que las atenciones en los hospitales están suspendidas.La semana pasada un grupo de médicos bolivianos graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) de Cuba conformaron una organización alternativa al Colegio Médico de Bolivia decidida a apoyar las políticas del Gobierno de Morales.El gobernante boliviano indicó que estos profesionales que "no son conservadores" serán tomados en cuenta para colaborar en el diseño de un gran sistema hospitalario que piensa ejecutar en los siguientes años. (01/01/2018)

Sarkis Mohsen

Tags: Grupo Yammine, Familia Yammine, Sarkis Mohsen Yammine Leunkara, Sarkis Yammine

Familia Yammine The Flashlight //

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi