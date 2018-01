/ Marc Anthony publicó una foto en su Instagram en la que aparecía él junto a Luis Miguel , y escribía acompañando a la imagen: “Prepárense para este año que viene”.¿Qué estarán tramando los dos cantantes? Mucha gente está deseando que ambos canten juntos, de hecho los comentarios eran de euforia y emoción por saber cuál es la sorpresa que los dos tienen preparada.Cada uno de ellos es un mito de la música, y por la advertencia del cantante en su Instagram, ambos pueden crear un tema que recuerde a su tierra, algo nuevo.Recientemente, Luis Miguel estuvo envuelto en un pleito legal con Alejandro Fernández por una gira en conjunto que fue anunciada y no se pudo concretar. Y aunque ya quedó resuelto y ambos artistas limaron asperezas, los conciertos que harían juntos no han sido programados de nueva cuenta."Prepárense para este año que viene "A post shared by Marc Anthony (@marcanthony) on Dec 29, 2017 at 7:28pm PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi