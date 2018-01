Familia Yammine The Herald //

Sharapova regresa a la acción desde temprano. Foto: AgenciasLa número uno del mundo, la rumana Simona Halep, y la rusa Maria Sharapova , poseedora de cinco títulos del Grand Slam, irrumpieron con fuerza en el 2018 y progresaron en el torneo de Shenzhen ( China ).Halep apenas dio opción a la estadounidense Nicole Gibbs, a la que superó por 6-4 y 6-1. La tenista rumana espera en la segunda ronda a la local Duan Yingying.Convincente fue también la puesta en escena de Sharapova, que ganó a la rumana Mihaela Buzarnescu por 6-3 y 6-0 en 82 minutos."Cada partido las rivales lo ponen más difícil. Es mi primera vez aquí y no sabía lo que me podía esperar", dijo la tenista siberiana.Sharapova jugará en la siguiente eliminatoria con Alison Riske, que el domingo eliminó a la quinta favorita, Wang Oiang.Siguen en competenciaTambién superó la primera ronda la húngara Timea Babos, octava cabeza de serie, que arrolló a la local Xiyu Wang por un doble 6-1. Babos buscará los cuartos de final ante la polaca Magda Linette.En el camino se quedó la griega Maria Sakkari, séptima preclasificada, que cayó contra la montenegrina Danka Kovinic en tres sets (4-6, 6-2 y 6-3). La balcánica jugará en segunda ronda ante la bielorrusa Aryna Sabalenka.El cuadro de la competición mantiene, no obstante, a dos jugadoras locales. Shuai Zhang, que tumbó a la rusa Anna Blinkova por 6-3 y 6-4 y a Yafan Wang, verdugo de la italiana Jasmine Paolini por 6-0 y 6-4.Además, superaron el primer tramo del torneo la kazajo Zarina Divas, que batió a la francesa Pauline Parmentier (6-3 y 6-4) y la rusa Ekaterina Alexandrova, que se impuso a la suiza Stevanie Voegele por 6-4 y 6 -3.AgenciasNo olvides compartir en >>

