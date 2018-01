/ Funcionarios de la Policía del estado Lara rodearon los edificios que fueron ocupados de forma ilegal. Foto CBarquisimeto.- El nuevo año les trajo una sorpresa a los propietarios de los edificios Plaza Mayor , ubicados en el Triángulo del Este de Barquisimeto, al lado del Centro Comercial Sambil. Unas 15 personas, vestidas de rojo y con banderas alusivas al comunismo, sometieron al vigilante e invadieron los inmuebles durante la mañana del 1° de enero de 2018.Juan Carlos Carrasco, de la Asociación Civil Quiero Mi Inmueble -que agrupa unos 112 inmuebles-, explicó que varios propietarios acudieron a la Guardia Nacional, pero les dijeron que "por órdenes superiores no podían actuar"; sin embargo, horas después, junto a funcionarios de Polilara, llegaron a la zona para rodear los inmuebles.Lee también: Vecinos de la parroquia Candelaria protestaron para rechazar oleada de invasiones en su comunidadLos apartamentos y locales comerciales de Plaza Mayor están desocupados, porque la constructora, Grupo Hispania, no hizo la entrega en su debido momento por diferentes problemas; el primero, porque no tenían los servicios de luz y agua, a pesar de haber cumplido con las permisologías y garantías de servicios emitidas por Hidrolara y Corpoelec."La constructora nos dio fecha de entrega para el año 2011, al igual que para la Torre Ibérica. El edificio Paseo La Castellana debía estar listo para el año 2012 y la Torre Directv para 2013. En total, son unos 600 inmuebles, algunos pagados en su totalidad por los propietarios, que no han sido entregados", explicó Carrasco.Desde febrero de 2017 se encuentra una nueva demanda en la Fiscalía Primera del estado Lara; sin embargo, no ha habido decisión, a pesar del amplio expediente sobre el caso. Han intentado reunirse con los dueños de Grupo Hispania , pero han sido infructuosas las solicitudes."En los registros aparecen como dueños Juan Andrés Blavia, Juan Carlos Furiati, Milagro Gómez de Blavia, José Ignacio Guédez … varios están fuera del país", aseveró Carrasco.Corpoelec se excusa Juan Carlos Carrasco detalló que en 2013, cuando hubo la emergencia eléctrica nacional, el Grupo Hispania hizo un convenio para la construcción de un tendido eléctrico, que fue pagado por los propietarios de los inmuebles del Triángulo del Este para que pudieran tener electricidad."Corpoelec debía colocar el suiche, pero se lo llevaron para la construcción de los edificios en Alí Primera, de la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv). La respuesta, años después, de Corpoelec es que la Gmvv no ha repuesto el suiche", dijo Carrasco.En horas del mediodía, vecinos de los alrededores se unieron para ir hasta la invasión y exigir a las autoridades que desalojen a quienes ocuparon de forma ilegal los apartamentos.Con banderas y consignas a favor de la revolución entraron unas 15 personas, sometieron al vigilante e invadieron Plaza Mayor. Foto: Cortesía de los vecinosDueños esperan que las autoridades desalojen a quienes ocuparon de forma ilegal los apartamentos. Foto: Cortesía de los vecinosLos edificios Plaza Mayor debían ser entregados en el año 2011 por la constructora del Grupo Hispania, pero hasta la fecha no dan respuesta a los propietarios. Foto: Cortesía de los vecinosEn estos vehículos llegaron los invasores al amanecer del 1° de enero de 2018.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi