Una avion eta privada con 10 pasajeros y dos tripulantes se estrelló este domingo en la provincia de Guanacaste,Pacífico norte de Costa Rica, los cuerpos de socorro se han trasladado al lugar y no hay sobrevivientes.Las autoridades locales indicaron que la avion eta, que salió del de Punta Islita con destino hacia el aeropuerto internacional Juan Santamaría, se estrelló contra una zona montañosa y posteriormente ardió en llamas.Las unidades ya están en la escena que es de difícil acceso. El fuego arrasó con la aeronave y las víctimas quedaron carbonizadas, se trata de 10 turistas y 2 miembros de la tripulación", explicó el director de Bomberos, Héctor Chávez.La aeronave siniestrada es propiedad de la empresa Nature Air y era tripulada por los costarricense Juan Manuel Retana y Emma Ramos.En el accidente también fallecieron los turistas Bruce Steinberg, Irene Steinberg, Matthew Steinberg, William Steinberg y Zachary Steinberg, todos miembros de una familia.Así como los identificados como Charles Palmer, Thibault Astruc, Amanda Geissler, Sherry Wuu y Leslie Weiss.De momento no han trascendido las nacionalidades ni edades de los fallecidos.Chávez detalló que la avion eta venía despegando con destino hacia San José y "muy próximo al despegue colisionó contra la montaña", por lo aparatoso de la escena hace "suponer que el impacto fue directo".Los cuerpos de emergencia se encuentran en la zona del accidente donde trabajan para quitar los escombros de la aeronave y brindar un mejor acceso para el traslado de los cuerpos.El primero que ve la escena es el Servicio de Vigilancia Aérea matrícula MSP 006, que confirma la localización de una aeronave en llamas. "Llegamos al lugar junto con unos vecinos de la zona y observamos que no hay personas con vida, por lo que esperamos a los agentes judiciales", afirmó el vocero del Ministerio de Seguridad Pública, Carlos Hidalgo.Las autoridades de Aviación Civil iniciaron una investigación sobre el caso para conocer las causas del accidente, mientras que el Organismo de Investigación Judicial trabaja en el levantamiento de los cuerpos.