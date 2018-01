/ Que la tecnología puede ayudar a curar o, al menos, mejorar la vida de los enfermos, es un hecho que se demuestra día a día. Y no todos los dispositivos tienen que ser complicados sistemas con inteligencia artificial o realidad aumentada. La Universidad de Twente, situada en la ciudad de Enschede, en los Países Bajos, ha ideado una herramienta que puede ayudar a los enfermos de Parkinson instalando pequeños emisores láser encima de la zapatilla del enfermo.Uno de los grandes problemas de estos pacientes es el congelamiento de la marcha: la persona que padece esta enfermedad es incapaz de dar un paso adelante aunque lo intente, se queda paralizada e incluso puede perder el equilibrio y caerse. Estudios han comprobado que durante estos episodios la situación se desbloquea si la persona se concentra en un punto. Y aquí es donde entran los zapatos láser.Su ideóloga es Murielle Ferraye, científica de la citada universidad, quien ha inventado unas zapatillas que tienen un dispositivo de proyección láser que produce una línea de unos 45 centímetros desde la punta del pie, para que el usuario pueda tener una referencia de la pisada. Este rayo se enciende únicamente cuando el zapato detecta que está en reposo.Este sistema, publicado por la revista Neurology, se ha probado en 21 pacientes demostrando que los incidentes se redujeron casi a la mitad, al igual que la duración de las paradas. La mayoría de los pacientes dijeron que usarían regularmente los zapatos, y no les importó que la línea se proyectara incluso cuando no estaban congelados. El trabajo futuro, explicó Ferraye en un comunicado de prensa de la universidad, estará dirigido a activar el láser solo cuando se detecta un episodio de congelación.Fuente: El ImpulsoPSCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi