/ La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, afirmó que el 2017 fue un año "lleno de cambios y logros", en un mensaje a sus compatriotas poco antes del comienzo del nuevo año."Este es el último saludo de fin de año que les dirijo como Presidenta de la República", dijo la mandataria en el saludo, retransmitido por los canales de televisión abierta, en el que destacó los logros de su segundo mandato presidencial, que terminará el próximo 11 de marzo.En esa fecha, Bachelet entregará el cargo al conservador Sebastián Piñera, ganador de las elecciones presidenciales del pasado 17 de diciembre.Su mayor satisfacción, dijo Bachelet, es "haber cumplido los principales compromisos que asumí ante ustedes" y consideró que la despedida del año "es un buen momento para agradecerles a todos ustedes su compromiso para que hoy tengamos un mejor país, con mejores bases para seguir progresando".En ese contexto, llamó a despedir "este 2017 lleno de cambios y de logros y demos la bienvenida al futuro que se asoma y para el que tanto hemos sembrado".Tras destacar los principales hitos de su mandato, principalmente la gratuidad de la educación universitaria, que ya favorece a 262 mil estudiantes provenientes de sectores de bajos ingresos.Bachelet aseguró que si bien puede haber "distintas lecturas" sobre los logros alcanzados en los últimos cuatro años, destacó además de los avances en educación, el voto de chilenos en el exterior, la ley de cuotas de género, la construcción de hospitales y el auge de las energías renovables no convencionales."Hoy vemos nuestra economía repuntar y sabemos que tenemos no sólo una base más sólida para el desarrollo, sino también una sociedad más justa, con más bienestar para todas las personas", subrayó."Cómo, entonces, no estar contenta en estas fechas y no tener plena confianza en nuestras capacidades como país, en nuestro dinamismo, nuestra creatividad, que se nutren de nuestra diversidad", aseveró."Ese es el Chile mejor que ya está aquí, un Chile con más capacidades, con desafíos nuevos y un horizonte más amplio para su desarrollo. Un Chile que sabrá enfrentar los cambios y aprovechar la riqueza de su diversidad. El país que no me cabe duda seguirá creciendo con espíritu republicano, con convivencia fraterna y respetuosa", sostuvo.También, en su cuenta de Twitter, la mandataria aseguró que "el Chile mejor ya está aquí, un Chile que garantiza más que hace cuatro años las oportunidades para todos, con más capacidades, con desafíos nuevos y un horizonte más amplio para su desarrollo. Hay razones para celebrar, queridos compatriotas. ¡Feliz año nuevo!", se despidió.