/ Varios videos circulan en YouTube sobre las profecías del alquimista francés Michel Nostradamus, que a partir de 1555 en Francia comenzó a escribir una serie de versos misteriosos, que en realidad eran predicciones de lo que ocurriría incluso siglos después. Para 2018 estos son sus adivinaciones.De acuerdo a lo recogido en sus escritos, este 2018 habrá un cambio en la economía internacional. El francés profetizó que los ricos 'morirán' a menudo y que llevarán a muchos a la quiebra.Según uno de los videos que se han hecho virales, habrá un fuerte terremoto en Norteamérica, en la zona occidental y que repercutirá a países colindantes con los Estados Unidos, uno tan grande que "ni los mismos huracanes tienen comparación".También se predice una tormenta solar, Nostradamus declaró: "el cielo se 'abrirá' y los campos serán quemados por el calor". Otro fenómeno natural que vislumbró para 2018 es una erupción volcánica mortal en Italia.El futurista francés también predijo sobre la tecnología, pues anunció que en 2018 existirá alguna especie de telepatía con la que los humanos se podrán comunicar con sus mascotas. Y sobre la comunicación en el mundo, predijo la existencia de un idioma universal que todos podrán hablar para entenderse.En el caso Venezuela , diversos astrólogos han realizado también sus predicciones orientadas a Venezuela y aquí las presentamos:Para el astrólogo Néstor Sánchez el 2018 se vislumbra como el año de las definiciones de Venezuela , las oposiciones astrológicas son definitivamente radicales, aún mayores que en el 2017. Todo será removido dentro de los cuatro ángulos fundamentales de la nación comparados con la propia carta natal de Venezuela del 18 de Agosto de 1811 (4:00 am Caracas). En dicho caso serán reestructurados los 4 ejes esenciales de nuestra Tierra de Gracia que son:1. La personalidad y el cuerpo físico de la nación.2. Las estructuras de la sociedad y los aspectos de carácter legal a todo nivel.3. Las bases de la nación desde su ámbito ancestral y asuntos kármicos del pasado aún por resolver desde el periodo de la independencia.4. El centro de poder político, lo que incluye la presidencia de la república, todo el poder ejecutivo y el resto de los poderes del estado.Todo lo anterior dará frutos hacia la nueva dirección que abrirá mejores oportunidades hacia los nuevos rumbos que aspira el país.Saturno, Lilith, Venus, El Sol y Plutón transitarán en el poderosísimo Stellium de Capricornio, dicha fusión hará oposición radical a la Luna en Cáncer, lo que indica que los asuntos concernientes a la alimentación, la nutrición emocional y física, el pasado de la nación será removido desde las instancias más profundas.Ello señala que las situaciones de hambruna y desolación se harán más graves que nunca. La única manera que todo cambie a favor de la nación es que la masa población de millones de ciudadanos sean de nuevo los protagonistas del cambio substancial en mejoras de su calidad de vida, recordemos pues que en astrología La Luna es sin duda el representante del pueblo como tal, su pasado y sus sentimientos como país, hecho que se incrementa con la Luna en Cáncer, regente natural del astro selenita.Mientras que la astróloga Andrea Caricato dio a conocer sus predicciones para Venezuela El 2018 es un año de desafíos en el que ocurrirán cinco eclipses. Urano saldrá de Aries, Martes retrógrado se superpondrá durante dos meses, Mercurio retrógrado ocurrirá en los meses de marzo, abril, julio agosto, noviembre y diciembre. Y según el horóscopo chino, 2018 es el año del perro.Por ser el año del perro, Caricato considera que este es un buen período para cambiar de estilo de vida e iniciar nuevos proyectos empresariales."Muchas voces en todo el mundo se alzan resaltando la importancia de los valores universales del diálogo y la solidaridad", presagió la astróloga. Además, dijo que el egoísmo, la codicia y la ignorancia son el origen de una fuente importante de las desigualdades en el mundo, pero que un impulso social y cultural darán una nueva esperanza a millones de personas que sufren negligencia, indiferencia y rechazo en sus comunidades.En lo que respecta a los signos del zodíaco, Caricato pronosticó meses productivos y prósperos para Libra, Aries, Escorpio y Tauro; por lo tanto deberán aprovechar las oportunidades que se les presenten.Acuario, Leo, Virgo y Piscis obtendrán fama, gloria y la habilidad para convertir la fama en dinero; en tal sentido les recomienda no perder el tiempo, concentrarse en el presente, no permitir que les bajen el ánimo y trabajar en equipo.A los signos Sagitario, Géminis, Cáncer y Capricornio les auguró un año lleno de retos, hitos y pruebas por superar. El consejo que les da es a no desmelenarse, evitar la monotonía, abrir la mente y trabajar todas las áreas de la vida.Mientras que para el sanador de energías universales, Wuilmer Ferrer, las energías universales para Venezuela en el 2018 se vaticina que sean muy lentas y completamente distintas a lo vivido en el 2017.Por su parte, Hermes Ramírez, tarotista y numerólogo, no realizará las acostumbradas predicciones para el país el próximo año porque considera que es algo muy crudo, drástico y muy difícil para los venezolanos.Mediante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, señaló que no realizará tales pronósticos al considerar que es necesario que "todos los venezolanos nos sentemos a pensar qué realmente queremos".Afirmó que nunca había sentido tanto desprecio por la política, al referirse a la crisis de la escasez de medicinas y de alimentos.Hermes ratificó que "el país evolucionará en 15 tristes años", por lo que incitó a las personas a enseñar valores a sus hijos. Señaló también que tres figuras destacadas de la política nacional van a presentar "enfermedades que van a tratar de ocultar".