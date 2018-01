/ Un problema de hiperinflación trae muchas dificultades a los ciudadanos que viven en un país y en muchas áreas de la sociedad. Esta pregunta la redacto para ser criticada en su formulación para los que saben de investigación y conocen de metodología de la misma y sobre todo para los que se inician en algún proyecto o trabajo de investigación, enmarcado en cualquiera de los paradigmas investigativos (cualitativos o cuantitativos), no es para cabezas cuadradas de la investigación, que solo aceptan un solo paradigma.Solo voy a tomar una parte del proceso o método de toda investigación como es el del problema a investigar, donde el planteamiento del problema, el área a estudiar, el tema, su delimitación, justificación y formulación son en parte la clave para resolver el problema; que junto a las variables y objetivos generales o específicos dan casi la aproximación a los resultados o a la realidad.Me referiré a la formulación del problema y en forma de pregunta, que es una tendencia recomendada por muchos autores en metodología de la Investigación. Y qué mejor ejemplo que colocar la hiperinflación y la calidad de vida como variables de estudio en una investigación.Uno de los problemas de los principiantes que desean hacer una investigación es no tener claro el tema a investigar y menos el formular el problema a estudiar, por eso la necesidad de ayuda de expertos en el tema, leer sobre el tema de estudio, sus teorías, antecedentes, asesoría de tutores entre otros. Los problemas no se buscan, están en la realidad cotidiana muchas veces y es la observación del sujeto o la sociedad los que detectan cual es el problema y su deseo es resolverlo, en muchos casos se pueden plantear proposiciones o hipótesis de posibles soluciones, pero hay que verificarlas al final y los resultados son productos de la medición de las variables.Si concretamos en forma clara, precisa y delimitada la pregunta inicial, será más fácil darle una respuesta a la interrogante o a la investigación.Ejemplo: ¿Cómo influirá la hiperinflación en la calidad de vida de los ciudadanos de Lara, Venezuela durante todo el año 2018?Para muchos seguirá siendo una investigación muy extensa por la población a estudiar, espacio y tiempo, es por eso que las técnicas de muestreo nos darán un acercamiento con un margen de error aceptable para poder extrapolar el resultado a toda la población o a un gran porcentaje de Lara. Si esa muestra de la población a estudiar es representativa del estado y abarca un 30 por ciento o más, podemos inferir que el resultado lo pedemos generalizar. Puede haber controversia en los estudiosos del tema investigativo, por que no todos los pobladores tienen los mismos intereses, ubicación, sexo, edad, profesión, entre otros; pueden influir los resultados en las diferentes regiones o zonas donde se realicen los estudios.Una pregunta más concreta sería: ¿Cómo influyó la hiperinflación en la calidad de vida en la población del municipio Palavecino del estado Lara, Venezuela en el primer semestre del año 2018"Las preguntas están en presente, futuro y pasado ¿Esto puede influir en la investigación? o están mal redactadas? Esta pregunta es de principiante; si quieren y pueden me la contestan a mi correo.En toda investigación deben haber variables, algunas se pueden correlacionar; puede haber hipótesis de investigación, alternativas o nulas (dependiendo del tipo y diseño de la investigación). Los objetivos tienen que ver mucho con las preguntas a responder y las variables deber ser conceptualizadas, operacionalizadas en sus dimensiones e indicadores para poder medirlas y tener algún resultado para dar conclusiones y recomendaciones al analizar los datos.Recordar: Mientras más concreta, delimitada, clara y precisa la pregunta de la formulación del problema a investigar, más fácil se obtendrá la respuesta o solución. Eso si, empleando la metodología de investigación adecuada en cada caso.Hay mucho tema que hablar solo en el problema de una investigación, es un paso más de un proceso o método para llegar a una meta del conocimiento o de la ciencia.¿Qué destino traerá la hiperinflación en Venezuela ? Porque Venezuela , si tiene un problema y hay que resolverlo pronto antes del desastre. Rubén D Lopera Neurocirujano.Mgs.Educación SuperiorNota: Mis hipótesis en relación a las preguntas son terroríficas, espero equivocarme en todas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi