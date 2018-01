En la tradicional fiesta que se celebra en a ciudad de La Plata, un grupo de vecinos eligió al futbolista de "La Roja" como parte de la celebración del inicio del 2018 1 de enero de 2018 Este domingo, la capital de la Provincia de Buenos Aires fue escenario de la tradicional celebración de quema de muñecos gigantes que ponen punto final al año que termina y le dan la bienvenida al nuevo año. Los vecinos de La Plata buscan desde 1956 crear figuras de personalidades de todo el mundo que se hayan destacado en el último tiempo y luego las incendian cante la mirada de los presentes. En esta ocasión uno de los más de 80 "momos" fue el de Arturo Vidal.El referente de la selección chilena fue retratado sentado en un sofá mirando el Mundial de Rusia 2018 por televisión, ya que su equipo no logró clasificar a dicho certamen durante las Eliminatorias. Esto provocó el enojo de millones de chilenos que estallaron contra los argentinos que festejaron la quema.El muñeco fue quemado mientras los vecinos cantaban el himno argentino Si bien el ritual no tiene fines agresivos, el incendio de "Vidal" fue interpretado como un hecho violento por varios fans de la selección chilena. Además, los medios más importantes del país sudamericano también se hicieron eco de lo sucedido y calificaron la celebración como "absurda".La figura de más de seis metros hecha de madera hierro y papel ardió en la vía pública mientras un grupo de vecinos entonaba las estrofas del himno nacional argentino, hecho que enfureció aún más a los fanáticos chilenos que estallaron en las redes sociales Medios chilenos reflejaron la noticia Entre las principales críticas se destacaron aquellas que remarcaban que deberían haber incendiado un ídolo argentino y no alguien de otro país . Además, muchos recordaron los triunfos chilenos en las final de la Copa América 2015 y Centenario 2016, ambas por penales ante el conjunto albiceleste.Vidal, referente de "La Roja" y figura del Bayern Múnich fue uno de los futbolistas más apuntados luego de que su selección no lograse la clasificación a Rusia 2018. Incluso, la esposa del arquero Claudio Bravo, otro símbolo de esta "generación dorada", lo señaló indirectamente por ser un indisciplinado durante los entrenamientos y lo calificó como "borracho".LEA MÁS:Video viral: la increíble guerra de bolas de nieve entre los aficionados de dos equipos en el fútbol de EscociaEl Mundial de Rusia , los Juegos Olímpicos y más: así será el calendario deportivo del 2018

Sarkis Mohsen

Tags: Grupo Yammine, Familia Yammine, Sarkis Mohsen Yammine Leunkara, Sarkis Yammine

Familia Yammine The Montana Standard //

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi