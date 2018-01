/ El mejor jugador de todas las Grandes Ligas en el recién culminado 2017, José Carlos Altuve, pasó los dos últimos día del año justo donde vivió durante toda su infancia, el barrio donde se convirtió en el pelotero que es hoy en día, en El Paseo, La Trinidad, en la ciudad de Maracay. Altuve publicó en sus redes sociales lo que fue compartir con la gente de su zona los últimos días de un año de ensueño, en el cual se convirtió en MVP de la Liga Americana y campeón de la Serie Mundial con los Astros de Houston.Finalmente, el “AstroBoy” compartió, además, una foto con su núcleo familiar, donde resalta su esposa, su pequeña hija Melissa, su hermano y sus padres, luego de recibir el año 2018.Diciembre 30 2017 ðŸ‡"🇪❤️Una publicación compartida por Jose Altuve (@josealtuve27) el Dic 31, 2017 at 10:46 PSTðŸ'™ðŸªUna publicación compartida por Jose Altuve (@josealtuve27) el Dic 30, 2017 at 1:07 PST🍾⏱Una publicación compartida por Jose Altuve (@josealtuve27) el Dic 31, 2017 at 7:43 PSTEl Madrid pagaría más de 100 mil eurosðŸ'¶ por Hazard⚽️ https://t.co/rK5dq7nIUs pic.twitter.com/7xgUTNXjsN— Caraota Deportes (@CaraotaDeportes) January 1, 2018Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi