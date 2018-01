PYONGYANG.- El líder norcoreano Kim Jong-un aprovechó su discurso de Año Nuevo para lanzar una advertencia a Estados Unidos: según declaró, el "botón nuclear" está siempre en su escritorio y todo el país está al alcance de su arsenal atómico."Esta es la realidad, no una mera amenaza", subrayó ante las cámaras de la televisión estatal. No obstante, su tono fue más conciliador para con su vecino del sur, pues según aseguró, está dispuesto a enviar una delegación a los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en la surcoreana Pyeongchang, cerca de la frontera. Según Kim, Corea del Norte logró en 2017 su objetivo de convertirse en potencia nuclear, algo que ya había asegurado tras las pruebas de un misil intercontinental (ICBM) Hwasong-15 a finales de noviembre. "Debemos producir cabezas nucleares y misiles balísticos en serie y acelerar su estacionamiento", anunció. El mensaje de fin de año de Kim llega cargado de palabras dirigidas al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump , dos personalidades que este año se han dedicado diversas amenazas sobre posibles ataques nucleares, situación que tiene a la ONU con las alertas encendidas. Corea del Norte "puede afrontar cualquier amenaza nuclear de Estados Unidos, dispone de una [fuerza de] disuasión fuerte y capaz de impedir que Estados Unidos juegue con fuego", puntualizó Kim./AFPView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi