/ Hace unas horas el rapero Jay Z lanzó en su canal de YouTube un adelanto del videoclip de la canción Family Freud , en la que habla nada más y nada menos que de la crisis que vivió en su matrimonio con Beyoncé a causa de la infidelidad que cometió hace algún tiempo. En los minutos que ofreció Jay Z se puede ver a la intérprete de Formation vestida de negro dentro de una iglesia en la que también se encuentran su primogénita Blue Ivy junto a su padre. Además, una pareja, que pudiera estar personificándolos a ellos, muestra cómo transcurren sus vidas al pasar del “odio al amor”.En una entrevista ofrecida hace poco al diario New York Times, el también productor aseguró que tras revelar su infidelidad, tanto él como Beyoncé decidieron lidiar con la situación haciendo lo que mejor saben hacer: escribir canciones.También puede leer: ¡Poder latino! Obama reveló cuál fue su canción favorita del 2017 (+Video)“ Usamos nuestro arte como una terapia y comenzamos a hacer música juntos…Tienes que sobrevivir y cuando entras en eso, ¿qué sucede? Cierras todas las emociones. Aún con las mujer es, y no puedes conectarte. En mi caso, fue profundo. Y después todas las cosas pasaron desde ahí: la infidelidad “, dijo, de acuerdo a lo reseñado en el portal web El Universal de México.Aunque es primera vez que Jay Z expresa en una canción sus problemas, su esposa ya lo había hecho en su disco Lemonade con los temas Pray You Catch Me , Hold Up y Sorry, los cuales hacen énfasis en el engaño que sufrió.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi