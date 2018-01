Cardenales de Lara ponen a prueba su ofensiva récord y su eficaz pitcheo, fortalecido con el grandeliga Junior Guerra, mientras que Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes buscan reivindicación: el béisbol venezolano inicia este martes los playoffs.Lara, que comandó la ronda regular con récord de 38-25, enfrentará al campeón Águilas del Zulia en las primeras series de postemporada, a un máximo de siete juegos.Caracas chocará con Tigres de Aragua y Magallanes con Caribes de Anzoátegui.Los ganadores pasarán a semifinales junto con un 'comodín' que definirán los dos perdedores con mejor balance de triunfos y derrotas.Leones y Navegantes, los clubes con mayor palmarés en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con 20 y 12 campeonatos, retornan a los playoffs tras una temprana eliminación la campaña pasada.- Alto vuelo Lara se perfila como el rival a vencer. Sus bateadores dejaron promedio colectivo de .318 en la fase regular -récord en la LVBP- y sus serpentineros hicieron un sobresaliente trabajo.Tres integrantes de su rotación de abridores, Néstor Molina, Raúl Rivero y el cubano Jorge Martínez, son los pitchers con más victorias en esta zafra, con siete por cabeza.Y ahora los 'Pájaros Rojos' sumaron al derecho Junior Guerra, perteneciente a los Cerveceros de Milwaukee en las Grandes Ligas, tomado en el draft de refuerzos desde los Tiburones de La Guaira.Agregaron también al bullpen al estadounidense Scott Maine desde los Bravos de Margarita.En el draft, cada clasificado podía elegir a dos peloteros de los eliminados Tiburones y Bravos de cara a los playoffs."Tuvimos la opción de tomar a un lanzador que marca diferencias", dijo el gerente general de Cardenales, Carlos Miguel Oropeza, sobre Guerra.La poderosa ofensiva larense, en tanto, es encabezada por el cubano Henry Urrutia, campeón bate con average de .385.Pero Lara encuentra un peligroso rival en Zulia, que hace un año le derrotó en la final.Con lanzadores que muestran efectividad colectiva de 3.89, la mejor del campeonato, las Águilas apostaron fuerte por el madero del norteamericano Cade Gotta, quien ligó para .335 en 59 juegos con Margarita, dio 14 dobles, robó 21 bases, impulsó 19 carreras y anotó 40.No desperdiciaron, pese a ello, la ocasión de reclutar un brazo extra: el del abridor grandeliga Henderson Álvarez.- Sed de éxito -Leones y Navegantes, ansiosos por borrar la decepcionante temporada anterior, reforzaron el pitcheo antes de enfrentar a Tigres y Caribes.Caracas incorporó a los estadounidenses Logan Darnell y Cory Riordan a una rotación que cuenta con el as local Luis Díaz, rey del ponche en esta zafra (57), al tiempo que el ligamayorista Gregory Infante llegó al bullpen.Por su parte, Magallanes rearmó igualmente su grupo de abridores con Omar Bencomo y el puertorriqueño Jonathan Albaladejo, a la vez que confía en la fiabilidad de su relevo, con Deolis Guerra y el cubano Hassan Pena -líder en juegos salvados (16)- como estandartes.Entre los seis clasificados, Anzoátegui llega con la mejor racha: ocho victorias consecutivas.El campeón de Venezuela jugará la Serie del Caribe con sus colegas de México, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Se celebrará en la ciudad mexicana de Guadalajara./El CarabobeñoView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi