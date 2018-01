SYDNEY.- La Policía australiana identificó este lunes a los seis fallecidos en el accidente de un hidroplano turístico que se estrelló la víspera de Año Nuevo en un río al norte de Sydney, en el sureste de Australia.Entre los fallecidos se encuentran el consejero delegado de la multinacional británica Compass, Richard Cousins, dos hijos suyos, su prometida, una hija de esta y el piloto , Gareth Morgan, indicó el portal de la cadena local ABC. Los cadáveres de los seis ocupantes del aeroplano, un DHC-2 Beaver de la compañía Sydney Seaplanes, fueron rescatados ayer, pero el aparato continúa hundido a unos 13 metros en el río Hawkesbury, cerca de la ciudad de Cowan. Un testigo, Todd Sellars, indicó a la ABC que vio cómo se precipitó el hidro avión e incluso trató de abrir una de las puertas, pero el aparato se hundió demasiado deprisa en el río, unos 50 kilómetros al norte de Sydney. La Policía continuando investigando las causas del accidente y ha pedido la colaboración de los testigos. Los hidroplanos de Sydney Seaplanes son contratados por turistas para sobrevolar monumentos emblemáticos como la Opera House y los estuarios y ensenadas al norte de Sydney. La compañía ha anunciado que suspende todos los servicios turísticos mientras continúa la investigación del accidente que terminó con seis víctimas fatales./EFEView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi