/ A propósito de la celebración de fin de año, la cantante Madonna decidió ponerle un toque latino a la última noche del 2017 al ritmo de la pegajosa canción Aguanilé , interpretada por el recordado boricua Héctor Lavoe. La mañana de este primero de enero de 2018 la reina del pop se convirtió en tendencia en Twitter, tras publicar un video en su cuenta de Instagram en el que demostró que a pesar de no ser latina, lleva en sus venas el ritmo caribeño.También puede leer: Los "pelos" en las axilas de la hija de Madonna que le robaron el show al Año Nuevo (+Foto)“Este va a ser el mejor año de la historia… lo sé porque rompí mi vestido bailando”, escribió Madonna para acompañar la grabación en la que también participaron otras personas que se encontraban en la fiesta.This is going to be the BEST year ever! ðŸ'ƒðŸ¿â™¥ï¸ðŸ'ƒðŸ¿â™¥ï¸ðŸ'ƒðŸ¿â™¥ï¸ðŸ'ƒðŸ¿â™¥ï¸ðŸ'ƒðŸ¿â™¥ï¸ðŸ'ƒðŸ¿â™¥ï¸ðŸ'ƒðŸ¿ I know because I tore my dress dancing! ðŸ'ƒðŸ¿â™¥ï¸ðŸ'ƒðŸ¿â™¥ï¸ðŸ'ƒðŸ¿â™¥ï¸ðŸ'ƒðŸ¿â™¥ï¸ðŸ'ƒðŸ¿â™¥ï¸ðŸ'ƒðŸ¿â™¥ï¸ðŸ'ƒðŸ¿#2018 #dancing #happiness #friends #family #life #love ♥️A post shared by Madonna (@madonna) on Jan 1, 2018 at 12:55am PSTDurante toda la jornada de celebración por la llegada del 2018, Madonna estuvo compartiendo varias publicaciones junto a familiares y amigos, entre ellos sus hijas Lourden León , Stella y Esther que se dieron cita en su casa para festejar.FUN 🎉 FUN 🎉FUN- in 2018 🎉ðŸ'•ðŸŒˆðŸŽ‰ðŸ'•ðŸŒˆðŸŽ‰ðŸ'•ðŸŽ‰ðŸ'•ðŸŒˆðŸŽ‰ðŸ'•ðŸŽ‰ðŸ'•ðŸŒˆ #friends #family #fun #life #love #2018 🎩 My Friends are Far From Ordinary! ♥️A post shared by Madonna (@madonna) on Jan 1, 2018 at 1:05am PSTLegendary! Car's!! 🎉🌈ðŸ'•ðŸŽ‰ðŸŒˆðŸ'•ðŸŽ‰ðŸŒˆðŸ'•. 2018 looking EPIC!👑👑👑🎉🌈ðŸ'•ðŸŽ‰ðŸŒˆðŸ'•ðŸŽ‰ðŸŒˆðŸ'•ðŸ˜‚🎉🌈ðŸ'•ðŸŽ‰ðŸŒˆðŸ'•ðŸ˜‚A post shared by Madonna (@madonna) on Dec 31, 2017 at 5:56pm PSTSo Much YES! ! 2018! 🎉🌈ðŸ'›ðŸŽ‰ðŸŒˆðŸ'›ðŸŽ‰ðŸŒˆðŸ'›ðŸŽ‰ðŸŒˆðŸ'›ðŸŽ‰ðŸŒˆðŸ'›ðŸŽ‰ðŸŒˆðŸ'›ðŸŽ‰ Love to and From Malawi! 🌍🌍🌍YAsssssssssssssssss! #stella #estere #rfamily #children #happiness #magic #imagination #inspiration#life #love ♥️A post shared by Madonna (@madonna) on Dec 31, 2017 at 11:09am PST 