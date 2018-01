/ El futuro de Eden Hazard aún se mantiene a la expectativa, sin embargo, el Real Madrid , ansioso por agregarlo a sus filas, al parecer, ya le ha ofrecido una cifra de pago al Chelsea por el codiciado volante extremo. Según el diario inglés The Sun, Florentino Pérez estaría dispuesto a apagar 135.000 euros por Hazard, cifra que podría interesar aún más al equipo inglés.Actualmente, el Real Madrid vive un momento bastante complicado, situación que se ha mostrado con claridad en la cancha, por lo que Zinedine Zidane necesita un plus para su oncena, si desea mantenerse dirigiendo el equipo merengue.El padre del extremo belga, anunció hace pochos días que Hazard no había renovado con el Chelsea porque esperaba por la oferta del Madrid, que según esta información ya está puesta sobre la mesa.Alemania apuesta por fuerza sobrehumana para ganar el Mundial?? https://t.co/lcgTJ2ax5R pic.twitter.com/aIcFJYumne— Caraota Deportes (@CaraotaDeportes) January 1, 2018Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi