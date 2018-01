El presidente de la República, Nicolás Maduro , anunció 40% de aumento del salario mínimo de los trabajadores y pensionados, pasando en ambos casos de 177.507 a 248.510 bolívares.En cuanto al Ticket de Alimentación decidió incrementarlo en 30 Unidades Tributarias (UT), cambiando su cálculo de 31 UT a 61 UT, lo que significa un incremento de 279.000 a 549.000 bolívares.De esta manera el sueldo mínimo integral pasó de Bs 456.507 a Bs 797.510.El incremento es efectivo a partir de este 1 de enero de 2018. "Son buenas noticias para arrancar el 2018 en la protección del trabajo, la estabilidad y los ingresos de todos los trabajadores del país", afirmóAsimismo, informó como novedad la implementación de "mecanismos especiales de monitoreo", con el fin de respetar el uso del pago por el sistema de talonario, luego de que explicara que tomó esta decisión dado que algunos comerciantes inescrupulosos cometieron "irregularidades" con el beneficio de ticket del bono Niño Jesús que otorgó el Estado en diciembre.Pensionados también recibieron su aumentoEl primer mandatario incrementó a 40% el salario de los pensionados, pasando de 177.507 bolívares a 248.510 bolívares.Igualmente aumentó el mismo porcentaje para el bono de guerra económica el cual pasó de 53.252 Bs a 99.404 Bs a partir del 1 de enero.De ese modo el pago integral de los pensionados totaliza 347.914 bolívares.Desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, el mandatario nacional resaltó que en 2017 el Gobierno decretó seis aumentos salariales para contribuir con la protección de todos los venezolanos, a pesar de la desestabilización económica y sanciones impuestas por sectores internacionales./EUView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi