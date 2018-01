/ La catalogada animadora número uno de Venezuela , Maite Delgado, utilizó su cuenta de Instagram para expresar que desea “ unión y mejores resultados ” en Venezuela durante este 2018. “ Mirando este primer día del año llena de sueños por alcanzar … de expectativas por cumplir … de miedos por dominar … de preguntas por responder …llena de ganas por descubrir si en el 2018 seremos capaces de unirnos en nuestras diferencias , de amar y defender a VENEZUELA “, escribió Delgado para acompañar una fotografía en la que observa el paisaje caraqueño.Por supuesto la publicación fue respaldada por sus fieles seguidores quienes a través de varios comentarios pidieron una mejoría para el país.También puede leer: Los "movimientos de cadera" de Madonna que la hicieron tendencia en Twitter (+Video)“Sí, Maite, el 2018 será el año para Venezuela “, le escribió con optimismo un usuario, mientras que por su parte otro respondió lo siguiente: “ Maite amén a tus palabras, nacerá un nuevo tiempo para Venezuela y gritaremos, sonreiremos y lloraremos de alegría por su libertad “.Mirando este primer día del año llena de sueños por alcanzar … de expectativas por cumplir … de miedos por dominar … de preguntas por responder …llena de ganas por descubrir si en el 2018 seremos capaces de unirnos en nuestras diferencias , de amar y defender a VENEZUELA para enfrentar este 2018 con mejores momentos … mejores días …mejores ideas …mejores tiempos … mejores resultados para nuestro país, para nuestra gente . Lo deseo de todo corazón . Mejor 2018 queridos amigos. Foto tomada en Caracas y que titularía como dijo @ilan_chester CONTEMPLANDO LAS MONTAÑAS QUE DECORAN MI CIUDAD 🌃A post shared by Maite Delgado (@delgadomaite) on Jan 1, 2018 at 9:45am PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi