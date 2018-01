/ A través de las redes sociales se viralizaron varios videos en los que se puede ver el alboroto que se armó en un concierto que ofrecieron los reguetoneros Bad Bunny, Ozuna y Arcangel en Punta Cana este fin de semana. Presuntos testigos contaron que todo comenzó luego de que Ozuna dejara de cantar por unos segundos para pedirle a una persona que se controlara o de lo contrario se vería obligado a sacarlo del recinto y paralizar el concierto, de acuerdo a lo reseñado en el portal web Punto MX.ÂA pesar de la advertencia hecha por el intérprete de Se preparó , el “fanático” en cuestión no mejoró su mal comportamiento, por lo que rápidamente fue sacado del lugar junto a su grupo de amigos quienes dieron inicio a una fuerte discusión con los agentes de seguridad.Arcangel, al ver que el ambiente se estaba calentando, intentó lanzar una botella al público para “llamarle la atención” al hombre que había hecho caso omiso a su colega. No obstante, su acción fue detenida por un integrante de su equipo de trabajo.Así comenzó todo… #Repost @activateconelnegroãƒ"ãƒ"ãƒ"CONCIERTO DE @ozunapr , le dice que se comporte a un espectador y @arcangel le iba a lanzar una botella de cerveza , lo paró @elbebo1232 😂ðŸ"¥ðŸ"¥ðŸ"£ðŸ"£A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) on Dec 31, 2017 at 10:42am PSTEn otro video se puede apreciar el momento justo cuando el concierto se vino abajo entre “sillas al aire, empujones, gritos y golpes”.También puede leer: Por andar de "presumida" le llovieron críticas a Jennifer López (+Video)Hasta los momentos ninguno de los artistas involucrados se ha pronunciado al respecto.Lamentablemente así terminó anoche el concierto de @ozuna y @badbunnypr @arcangel en #PuntaCana 👎 #NoALaViolenciaA post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) on Dec 31, 2017 at 10:37am PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi