Parece que el 2018 será definitivamente el año del 'Sol de México', no nada más porque sacó nuevo álbum, sino también por su serie de televisión, sus conciertos con Alejandro Fernández y ahora por lo que vemos, un dueto con Marc Anthony. Por lo menos así lo dejó ver el cantante de salsa en una foto que posteó ayer con Luis Miguel. Junto a la imagen, Marc escribió: "Prepárense para este año que viene".Por supuesto, esta publicación enloqueció a las fans, quienes se preguntan qué es exactamente lo que sucederá. Es cierto que sólo tenemos una ligera pista, pero lo que sí es seguro es que que hagan lo que hagan estos dos cantantes será magia pura, tanto dentro como fuera del escenario.En tan sólo unas horas la foto ha tenido más de 200,000 likes. (Quién)