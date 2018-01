SANTIAGO.- Este martes 02 de enero se abre nuevamente el mercado de fichajes en Europa, lo que hace resurgir la incertidumbre en torno al futuro del chileno Alexis Sánchez.El nacional viene siendo sondeado por diversos poderosos equipos del Viejo Continente desde hace varias temporadas, por lo que el cuadro "Gunner" deberá tomar una difícil decisión este mes. Noticias relacionadas Gol de tiro libre de Alexis no le basta al Arsenal y sólo empata por la Premier Gol de tiro libre de Alexis no le basta al Arsenal y sólo empata por la Premier 11 Gol de tiro libre de Alexis no le basta al Arsenal y sólo empata por la Premier Gol de tiro libre de Alexis no le basta al Arsenal y sólo empata por la Premier 11 ¿Vender a Sánchez ahora o retenerlo hasta el término de su contrato a mitad de año? Esa es la principal encrucijada que deben resolver los de Londres durante las siguiente semanas. Un panorama complicado. En el primer caso, el equipo que dirige Arsene Wenger se arriesga a potenciar a un rival directo en Inglaterra como pueden ser el Manchester City o el United. Ambos elencos se han mostrado muy interesados en fichar al chileno, ofreciendo cuantiosas sumas de dinero por contar con sus servicios. Pese a que el DT francés se ha mostrado a favor de mantener al formado en Cobreloa en el equipo, tampoco le ha cerrado las puertas a la posibilidad de traspasarlo a otra escuadra. En la segunda suposición, el Arsenal aseguraría mantener a su principal figura por un semestre más, pero se expone a no recibir nada a cambio, ya que en julio del 2018 finaliza su vínculo con el equipo. Eso, en caso de que Sánchez no extiendo su contrato, lo que es muy probable. Esta es la situación que más presiona a los dirigentes del conjunto "cañonero". En 2014 desembolsaron grandes cantidades de dinero por contratarlo al Barcelona . No pueden dejarlo ir gratis. Lo que es claro, es que Alexis quedó muy frustrado tras su último fallido traspaso al City, y que quiere disputar la Champions el próximo año. Los "Gunners" son conscientes de que el chileno no está totalmente cómodo en el equipo, con lo que desprenderse de él en este nuevo proceso no suena descabellado./El MercurioView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi