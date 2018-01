Caracas.- Alexandra Conopoi, de 18 años de edad y con cinco meses de embarazo, fue asesinada la mañana de este domingo 31 de diciembre por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), durante una protesta por la falta de suministro del pernil en el kilómetro 1 de la carretera Mamera-El Junquito ubicada en la parroquia Antímano de Caracas.De acuerdo a la información suministrada por fuentes policiales, en medio de la protesta varios vecinos intentaron ingresar a la fuerza al módulo de la GNB ubicado en el sector, y uno de los efectivos militares sacó su arma de fuego y disparó contra los presentes.Uno de los proyectiles impactó a la joven embarazada a la altura de la cabeza, lo que le produjo la muerte de forma inmediata.Durante la balacera también resultó herido Luis Alejandro Medina Perozo, de 20 años, quien recibió un disparo en el glúteo y fue trasladado hasta un centro asistencial para prestarle los primeros auxilios.El uniformado implicado en el hecho fue detenido posteriormente por detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quienes iniciaron las averiguaciones para esclarecer el crimen./EUView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi