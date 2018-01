/ El 2018 le trajo al Liverpool, en primera instancia, un complicado encuentro ante el Burnley, del que resultó salir airoso. Un gol del estonio Ragnar Klavan, justo antes del último pitazo, le dio la primera victoria del año al equipo de Jürgen Klopp. Durante el primer tiempo de partido, el gol se hizo esquivo para ambos equipos. No fue si no hasta el minuto 61 de juego, cuando Sadio Mané remató desde fuera del área con éxito para poner el marcador arriba para el Liverpool.Pero cuando apenas faltaban tres escasos minutos para el 90', Johann Gudmundsson propina el tanto del empate, tras un centro de San Vokes.Los del Liverpool, ansiosos por recuperar los tres puntos, no se dejaron intimidar y al 90+4, tras un grandioso trabajo en equipo, Dejann Lovren cobra un eficaz tiro libre que Ragnar Klavan cabecea hasta estirar la malla del arco del guardameta Nick Pope, que sentenció el 1-2 final.Según la página oficial del Liverpool, Ragnar Klavan se convirtió, este 1 de enero de 2018, en el primer jugador estonio en meter gol en la historia de la Premier League.É A ALIANÇA CONTRA VIRGIL VAN DIJKDEJAN LOBREN + RAGNAR KLAVANLENDAS DO LIVERPOOL. pic.twitter.com/OBWmJuQCYL- Liverpool Br News (@LFCBrNews) 1 de enero de 2018El Madrid pagaría más de 100 mil eurosðŸ'¶ por Hazard⚽️ https://t.co/rK5dq7nIUs pic.twitter.com/7xgUTNXjsN— Caraota Deportes (@CaraotaDeportes) January 1, 2018Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi