/ Este 1 de enero el cardenal Jorge Urosa Savino después de oficiar la primera misa en la Catedral de Caracas, hizo referencia a que Venezuela atraviesa diversos problemas pero dos son los que deben ser tratados con urgencia en el diálogo, la emergencia social y humanitaria, y el problema político. “Actualmente hay dos problemas en el país: La emergencia social y humanitaria, la escasez de alimentos, medicinas, equipos médicos y repuestos de todo tipo; y en segundo lugar el problema político que debe ser solucionado convocando según establece la ley unas elecciones presidenciales a través de un proceso electoral limpio que todos acepten y del que no hayan dudas”, dijo Urosa a Globovision.Asimismo, resaltó que es responsabilidad del Gobierno del presidente Nicolás Maduro resolver todos estos problemas por lo que deben en el dialogo que se está llevando.Mensaje a los venezolanos Más temprano siguiendo la línea del papa Francisco, el cardenal Jorge Urosa Savino, envió un mensaje de Año Nuevo a todos los venezolanos para invitarlos a agradecer a Dios por su presencia en el país y a escuchar el mensaje de Jesús.Asimismo, dijo que este 2018 lo iniciamos lleno de esperanza y con la fe firme en que se solucionarán los problemas en Venezuela , por lo que hay que pedirle a Dios que “nos haga más felices este nuevo año”.“Los invito a escuchar a Jesús a cumplir su palabra que es ir por el camino del bien y la verdad para alcanzar la felicidad, que Dios nos haga muy felices a todos nosotros, que Dios los bendiga”, finalizó su mensaje el cardenal.Leer también:Papa Francisco llamó a garantizar" futuro de paz" para refugiados e inmigrantes en 2018 https://t.co/wDy1Gy1MrQ pic.twitter.com/e84oqDJIPt— CaraotaDigital (@CaraotaDigital) January 1, 2018Tagged Año nuevo CARAOTA DIGITAL Jorge Urosa Sabino Nacionales Ir a la entrada Previous Previous post: El béisbol engorda Next Next post: Gobernador de Nueva Esparta da la bienvenida a los primeros nacidos del 2018 DESTACADAS Mujer parió en carreta tirada por burro antes de llegar al hospital en Maracaibo Una mujer dio a luz la mañana de este 31 de diciembre en una carreta tirada por un…1 enero, 2018 Roy Daza: Maduro será el candidato del Psuv porque no hay más propuestas Roy Daza, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista…1 enero, 2018 Sus asesinos le pidieron un vaso de agua para darle un tiro por la espalda Hugo Gilberto Durán fue asesinado con un disparo en la espalda por unos sujetos que…1 enero, 2018 Detenido guardia que mató a mujer embarazada en Antimano El efectivo de la Guardia Nacional que habría matado el pasado 31 de diciembre a una…1 enero, 2018 Bebé caraqueño tuvo el privilegio de ser el primer “Angel” del 2018 Josynei Jinett Márquez de 19 años, fue la madre que recibió la bendición de traer al…1 enero, 2018 Mira cómo fue la presentación de Chyno Miranda en el Times Square para recibir el 2018 (+Videos) El cantante Jesús Miranda, mejor conocido como Chyno, dejó ver en su cuenta de…1 enero, 2018 En fotos: así recibió el resto del mundo al nuevo año 2018 Las luces de bengala iluminaron los cielos alrededor del mundo para dar la bienvenida a…1 enero, 2018 Icónica bola del Times Square dio la bienvenida al 2018 Centenares de miles de personas celebraron este domingo la llegada de 2018 en la…1 enero, 2018 NACIONALES Qué está pasando Roy Daza: Maduro será el candidato del Psuv porque no hay más propuestas Roy Daza, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista…1 enero, 2018 Terminal La Bandera recibió el Año Nuevo con baja afluencia de pasajeros A diferencia de otros temporadas decembrina, la baja afluencia de pasajeros fue la…1 enero, 2018 Bebé caraqueño tuvo el privilegio de ser el primer “Angel” del 2018 Josynei Jinett Márquez de 19 años, fue la madre que recibió la bendición de traer al…1 enero, 2018 Cardenal Jorge Urosa: Emergencia humanitaria y crisis política deben resolverse en el diálogo Este 1 de enero el cardenal Jorge Urosa Savino después de oficiar la primera misa en la…1 enero, 2018 Inameh: áreas nubladas con precipitaciones aisladas en todo el país para este 1 de enero El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó este lunes que el…1 enero, 2018 Antonio Ledezma pidió mantener las esperanzas de cambio para el 2018 (+Vídeo) El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, pidió este domingo mantener las…1 enero, 2018 Loading… Buscar: Los Más Reciente Mujer parió en carreta tirada por burro antes de llegar al hospital en Maracaibo 1 enero, 2018 Barquisimeto amaneció con invasiones en la torre Plaza Mayor este 1Ene 1 enero, 2018 Lo mataron de 15 disparos en una fiesta del barrio Kennedy en Caracas 1 enero, 2018 Roy Daza: Maduro será el candidato del Psuv porque no hay más propuestas 1 enero, 2018 Tweets por el @CaraotaDigital. Dando la cara por la noticia en Venezuela y el Mundo. TopCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi