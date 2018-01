Miguel Rodríguez Torres, ex ministro de Interior y Justicia, expresó que el aumento salarial anunciado este domingo por Nicolás Maduro , presidente de la República, produce depresión en los venezolanos."Lo reitero: un país donde el aumento de salario despierta depresión y angustia en la población, hay que renovarlo", escribió Rodríguez Torres en su Twitter.Este domingo Maduro anunció un aumento de 40% del sueldo base, por lo que quedó en 248.510 bolívares. El bono de alimentación también se incrementó y ahora los trabajadores cobrarán 549.000 bolívares.La suma total es de Bs 797.510 para el salario mínimo integral./ENView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi