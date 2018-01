PUNE.- Gran inicio de año para Nicolás Jarry. El tenista chileno se estrenó en el ATP 250 de Pune, India, con un muy buen triunfo. El tenista nacional alcanzó la segunda ronda del torneo luego de derrotar al español Pablo Andújar, ex número 32 del ranking mundial, por 6-7, 6-4 y 7-5.El primer enfrentamiento en el circuito ATP de ambos jugadores terminó del lado del criollo, de 22 años y actual 113 del planeta, que fue de menos a más y logró su objetivo después de dos horas de partido. Jarry tuvo que remar desde atrás para conseguir la victoria sobre el hispano (1694°) luego un apretado primer set, que finalmente perdió 7-6 tras definirse en el tie break En la segunda manga el chileno reaccionó y sacó a relucir su mejor tenis para quedarse con ella por 6-4. El set definitivo también fue parejo, hasta que el nacional sacó una pequeña diferencia para acabar ganándolo por 7-5. Jarry, que echó por tierra las expectativas del español en su puesta en escena en el 2018, jugará la segunda ronda contra el vencedor del encuentro entre el holandés Robin Haase y el esloveno Blaz Kavcic/EFEView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi