El animador venezolano Gilberto Correa se casó por quinta vez este viernes. La información fue divulgada por el alcalde de Baruta Darwin González, quien también fue el encargado de unirlos en matrimonio por el civil."Que gran honor y alegría! Hoy tuve la oportunidad de unir en matrimonio civil a dos grandes venezolanos: Gilberto Correa y Diana Nuñez! Muchas felicidades en esta unión!", expresó González.Correa estuvo casado anteriormente con Claudia Spangler, Isabel Sanabria, María Eugenia Maury y Raquel Lares. Tuvo dos hijos: Karina y Carlos Enrique.Por su parte, Lares aprovechó para felicitar a su ex esposo por su compromiso: "Felicidades por tu Matrimonio Gilberto. Deseo para tí días llenos de amor, salud, mucha salud y plenitud… Que el 2018 sea un año cargado de bendiciones y toda la mejor energía!!! Nuestro Muchacho y Yo, estamos Felices por Tí!", expresó en su cuenta de Instagram.En las imágenes se observa al ex animador de Sábado Sensacional junto a su esposa, Diana Núñez, y rodeado de sus amigos más cercanos. (EN)View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi