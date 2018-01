El presidente de la República, Nicolás Maduro , anunció que los 3,4 millones de pensionados del país percibirán a partir de enero un monto integral de 347.914 bolívares.Durante su alocución de fin de año, que transmitió Venezolana de Televisión desde el Palacio de Miraflores, el Jefe de Estado precisó que la pensión pasará de Bs 177.507,4 a Bs 248.510,4, mientras que el Bono de Guerra Económica, que actualmente se ubica en Bs 53.252,23, será a partir del primer de 2018 de Bs 99.404,2.Así, el nuevo ingreso de los pensionados será de 347.914 bolívares, que contribuirán al combate a la guerra económica que intensificó la derecha en el año que termina."Fue un año de asedio a los venezolanos a través de diversas formas: la desestabilización económica, traiciones, violencia armada, guarimbas, sabotaje a los servicios públicos, persecución internacional, bloqueo económico y financiero contra la República", indicó.Sin embargo, a pesar del intento por doblegar la decisión de ser libres y soberanos, no fueron las dificultades las que decidieron el destino de la patria."Puedo decirlo hoy: fueron las victorias, el fruto de la constancia, la fidelidad de nuestras ideas, el orgullo nacional de un pueblo trabajador y digno, lleno de fe y civismo de su patria, de su tierra", expresó el Presidente.Recordó que terminando el año se aprobaron 200.000 nuevas pensiones y se tiene la meta en el primer cuatrimestre de 2018 de llegar a 100 % de pensionadas y pensionados. "Esa meta la vamos a lograr, el 100 % de pensionados", ratificó el mandatario nacional./noticias24.comView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to top Las mas destacadas (carrusel)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi