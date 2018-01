/ La cantante Jennifer López fue objeto de fuertes críticas en su cuenta de Instagram, luego de publicar el costoso regalo que recibió por parte del famoso diseñador Mario Valentino : una lujosa cartera con sus las iniciales JLo. Aunque la intención de la diva del Bronx era compartir con sus seguidores el detalle que alegró su día, estos al parecer no se lo tomaron de la mejor manera pues la catalogaron de “presumida” y poco “humilde”, por atreverse a mostrar algo tan ostentoso mientras otras personas están “muriendo de hambre”.También puede leer: Los "pelos" en las axilas de la hija de Madonna que le robaron el show al Año Nuevo (+Foto)“Por si no te has enterado en Latinoamérica y África se mueren los niños por falta de agua potable “, le dijo un usuario, mientras que otro se encargó de reclamar el hecho de que los diseñadores siempre le regalen cosas a quienes tienen dinero para salir de compras.“ ¡Maravilloso! Para mal todos, los diseñadores siempre dan cosas gratis a las personas que menos lo necesitan. ¿Por qué están regalando sus cosas a personas que realmente pueden permitirse comprarlo? ¿Qué tal dar a las personas trabajadoras que no pueden permitirse las cosas buenas de la vida?" .A pesar de las fuertes críticas y los miles de comentarios, la novia del expelotero Alex Rodríguez parece haber hecho caso omiso ya que la publicación sigue disponible en su perfil.Thank you!! @Maisonvalentino @pierpaolopiccioli.oficial"?????A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Dec 29, 2017 at 10:09am PSTCaptura de pantallaCaptura de pantallaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi