Barquisimeto.- Cardenales de Lara tomó sus refuerzos de cara a la postemporada 2017-2018 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.Los lanzadores Junior Guerra (La Guaira) y el zurdo Scott Maine (Margarita) se unirán al equipo del manager José Moreno, en su enfrentamiento con las Águilas del Zulia. Guerra fue la adición mientras que Maine sustituyó en el roster al dominicano José Cisnero.El gerente general de los larenses, Carlos Miguel Oropeza ofreció su análisis sobre el Draft de Adiciones y Sustituciones, realizado en horas de la mañana de este sábado:JUNIOR GUERRA"En una serie de postemporada la importancia del pitcheo crece de manera notable. En el draft tuvimos la opción de tomar a un lanzador que puede marcar diferencia como Junior Guerra. Era el mejor en esas escogencias. Por eso estamos satisfechos con su elección"."Guerra hizo bullpen en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez y todo indica que será nuestro primer abridor el 2 de enero. Aunque eso lo decidirá el manager junto a su cuerpo técnico".SCOTT MAINE"Necesitábamos un zurdo y creemos que con Scott Maine lo hemos encontrado. En nuestro bullpen era una necesidad y ahora la tenemos cubierta. Maine ya viene desde Caracas a Barquisimeto. Estará con nosotros desde el comienzo de la postemporada".