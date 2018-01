Henrique Capriles, ex gobernador del estado Miranda, rechazó el aumento de 40% del salario mínimo, anunciado este domingo 31 de diciembre por el presidente de la República, Nicolás Maduro Calificó la medida del mandatario como una "burla" para los venezolanos. Aseguró que la inflación en el mes de diciembre fue de 80%."El 'conductor de victorias', como se hace llamar por aparato de propaganda oficialista, ajusta el salario mínimo en 40% y la inflación de diciembre fue de 80%. Otra burla más para los trabajadores, no hace nada para bajar la inflación. Son ellos los que tienen que irse, conductor del desastre", escribió Capriles en su Twitter. Maduro anunció en horas de la mañana de este domingo el aumento del sueldo mínimo, quedando el salario base de los trabajadores en 248.510 bolívares y el bono de alimentación en 549.000 bolívares. Lo que da un total de 797.510 bolívares mensual./ENView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi