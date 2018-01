SANTIAGO.- La polémica por el ascenso a la Primera B del fútbol chileno está lejos de terminar. Tras el anuncio de Deportes Vallenar de acudir al TAS para que resuelva la situación, ahora la institución confirmó que serán representados por un prestigioso abogado conocido por obtener buenos resultados en esa instancia de apelación.El legalista Juan de Dios Crespo, quien defendió a Lionel Messi y a Paolo Guerrero en el pasado y redujo sus respectivas sanciones, está trabajando junto al otro abogado que tiene el club. El gerente técnico de Vallenar, Juan José Ossandón, aseguró en Soy Copiapó, que "ya estamos en contacto con él para que trabaje en paralelo con Jorge Carrasco". Noticia relacionada Abogado que "salvó" a Messi y a Paolo Guerrero se ofrece para defender a Vallenar en el TAS: "Tienen todas las de ganar" Abogado que "salvó" a Messi y a Paolo Guerrero se ofrece para defender a Vallenar en el TAS: "Tienen todas las de ganar" 79 La ayuda del reconocido profesional podría ser clave para Vallenar, ya que el propio abogado había adelantado hace unos días en Emol que el club tiene importantes chances de ganar en el TAS. "Yo les veo futuro. Tienen todas las de ganar… "No he visto repetirse partido por errores arbitrales. Vamos a ver, si nos ponemos en esa postura, cualquier error de las 17 reglas de juego, ¿harán que se repita un partido? Ese es el problema", expresó. Cabe destacar que tras la repetición de la tanda de penales, el ascenso quedó en manos de Deportes Melipilla, club que según las bases de la ANFP deberá inscribirse para disputar el torneo de Primera B./El MercurioView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi