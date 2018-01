SANTIAGO.- Josep Guardiola siempre sorprende por su particular manera de ver el fútbol y en varios partidos de su Manchester City ha protagonizado curiosos momentos.Hoy en el empate 0-0 frente al Crysal Palace, que cortó la impresionante racha de 18 victorias seguidas en la Premier, el técnico español agregó otro capítulo a su lista de llamativas acciones. Aprovechando el caos por la lesión del volante belga Kevin de Bruyne cuando el partido ya terminaba, Guardiola fue hasta la banca del cuadro rival para sentarse junto al técnico rival, Roy Hodgson. Ambos animaron una amena conversación en la que se vieron completamente relajados y conversando sobre el partido brindado por sus escuadras. Una vez terminado el encuentro, Hodgson se refirió al hecho en conferencia de prensa asegurando que fue "una conversación amigable entre dos entrenadores que nos tenemos mucho respeto"./El MercurioView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi