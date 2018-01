MADRID.- Fueron 500 días los que la joven española Diana Quer estuvo desaparecida y sin mayor rastro que un mensaje por WhatsApp enviado a las 2:43 horas de la madrugada del 22 de agosto de 2016.Este fin de semana, el crimen tomó un nuevo giro luego de que un sujeto identificado como José Enrique "El Chicle" Abuí Gey confesara haber estrangulado y asesinado a la mujer tras intentar violarla. Noticia relacionada El caso que conmueve a España: Joven aparece muerta tras estar desaparecida por 500 días El caso que conmueve a España: Joven aparece muerta tras estar desaparecida por 500 días 15 El caso que ha causado conmoción en España llegó a las máximas autoridades del país luego de que el Ministro del Interior de la nación, Juan Ignacio Zoido, escribiera a través de su cuenta de Twitter un mensaje en reconocimiento al trabajo de la Guardia Civil por mantener la investigación activa. De acuerdo a las palabras el líder de la cartera, realizó un análisis de los antecedentes del caso junto al teniente general del cuerpo policial, Laurentino Ceña, y el presidente de la Corte de Justicia del Guayas, Pedro Ortega, para estar al tanto de la situación que mantiene a "El Chicle" en custodia durante el resto de las pruebas de ADN del cuerpo que fue hallado la madrugada del domingo. Además, Zoido se tomó el tiempo de entregarle "todo mi cariño a la familia de la joven" que estuvo durante más de un año buscando a su hija desaparecida. Ahora, el padre de Diana, Juan Carlos Quer, se encuentra en la localidad de Galicia para encabezar los siguientes pasos en representación de la familia, mientras la madre de la joven, Diana López-Pinel, se mantuvo en Madrid, según detalla el diario El País. La publicación en Twitter ya cuenta con más de 1.370 "me gusta" y 440 retuits, además de diversas respuestas, tanto a favor del trabajo de investigación, como criticando la demora en el análisis de un sospechoso desde el primer día de la desaparición de Diana./El MercurioView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi