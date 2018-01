/ Para no perder la costumbre de sus años como presidente de Estados Unidos, Barack Obama compartió en su cuenta de Facebook el listado de libros y canciones que lo hicieron disfrutar de un maravilloso 2017. Obama , quien dejó la presidencia justamente hasta el año pasado, reveló que uno de sus temas favoritos fue nada más y nada menos que Mi Gente del reguetonero colombiano J Balvin a dueto con Willy William, siendo este el único de origen latino incluido en la lista.Completamente sorprendido, J Balvin utilizó su cuenta de Instagram para expresar su emoción al respecto: “ Gracias señor presidente “, dijo específicamente.También puede leer: Golpes, gritos y más: concierto de reguetón por poco termina en tragedia (+Videos)Además del colombiano, Obama incluyó en su publicación a Jay Z, Beyonce (Family Feud), U2 (Ordinary Love), Camila Cabello (Havana), Travis Scott (Butterfly Effect) o Rihanna (Wild Thoughts), Brandi Carlile (The Joke), entre otros.During my presidency, I started a tradition of sharing my reading lists and playlists. It was a nice way to reflect on…Posted by Barack Obama on Sunday, December 31, 2017Gracias @barackobama thank u mr president !!!! MI GENTEA post shared by J Balvin (@jbalvin) on Dec 31, 2017 at 12:30pm PSTVale acotar que la versión preferida del expresidente no es la única que existe. Gracias al éxito de Mi Gente , J Balvin realizó otras más con Beyoncé, Gianluca Vacchi y Steve Aoki.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi