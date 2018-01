Roy Daza, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), aseguró este 1 de enero que hay un consenso general en el chavismo "para que el presidente Nicolás Maduro sea candidato presidencial a falta de propuestas".Indicó que dentro del oficialismo no se ha definido quien será el candidato presidencial, pero en vista de ello, el presidente Nicolás Maduro podría postularse a la reelección."Hay un consenso general en el chavismo en la figura de Maduro como candidato presidencial, es evidente si nadie ha propuestas", dijo.Asimismo, afirmó que las candidaturas se resolverán al principio de año. Maduro sería un buen candidato porque evitó una guerra civil, estuvimos al borde de un abismo por muchas vías y el presidente hizo que la oposición entrara en el cause de la política", alegó.Señaló que el panorama político de 2017 es "una antesala para la batalla política de 2018"."Estamos en la antesala de lo que será una gran batalla política en este 2018, que es la batalla de las elecciones presidenciales", afirmó.En cuanto a los cambios al Consejo Nacional Electoral (CNE), exigido por la oposición, dijo que depende de lo hablado en la mesa de diálogo.Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular descarga la aplicación Telegram, ingresa a este link https://t.me/globovision_oficial y dale clic a +Unirme. Desde ese momento estarás informado de todo lo que pasa en Venezuela y el mundo./GlobovisiónView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to top Las mas destacadas (carrusel)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi