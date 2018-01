TEHERÁN.- Diez manifestantes murieron en las protestas contra el régimen iraní que desde finales de la semana pasada sacuden varias ciudades del país, según informó este lunes la televisión estatal sin dar mayores detalles.Poco antes, el diputado iraní Hedayatolá Jademi había informado de dos fallecidos más. "Habitantes de Izeh se manifestaron como en otros lugares del país contra las dificultades económicas. Desafortunadamente, dos personas murieron y otras resultaron heridas […]. No sé si los disparos venían de las fuerzas del orden o de manifestantes", declaró el parlamentario. Además, hubo heridos y detenidos, algunos de los cuales tenían armas, munición y explosivos, añadió. Informaciones no confirmadas aparecidas en redes sociales apuntan a que Izeh había sido tomada por un breve lapso de tiempo por opositores al Gobierno. Ya el sábado dos manifestantes fallecieron en Dorud, en el oeste del país, donde supuestamente en la tarde del domingo hubo dos víctimas mortales más no confirmadas por ahora. Las protestas comenzaron el jueves, en un principio dirigidas contra la política económica y exterior del régimen. Sin embargo, a medida que avanzaban los días se fueron tornando más críticas con el sistema, sobre todo con la política iraní hacia el conflicto palestino-israelí. Para este lunes está prevista una reunión de crisis del Parlamento iraní en la que según los medios también participará el presidente, Hassan Ruhani./DPAView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi