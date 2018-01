/ Muchos jugos contienen altísimas cantidades de azúcar que, aunque procedan de fuentes naturales como las frutas, siempre es azúcar, y en exceso es dañina para la salud.Lo que queremos decir es que aun cuando sean jugos verdes , debemos tener cuidado. Ciertamente, son una alternativa para aportar nutrientes al organismo, y en ciertos casos sirven para complementar la dieta. Consumir un jugo verde recién hecho es como recibir una infusión intravenosa de vitaminas, minerales y encimas.¿Cuáles son las ventajas? Los beneficios dependen de cómo lo preparamos, la cantidad de verduras y frutas, además del tipo de alimentación que llevamos. Toma en cuenta que si no realizas cambios reales en tus hábitos alimenticios, es posible que no veas ni una sola de sus ventajas.Son una excelente fuente de energía natural. Mejoran la digestión, por su alta cantidad de fibra. Fortalecen el sistema inmunológico. Mejoran el aspecto del cutis y la piel. Desarrollan la concentración y la memoria. Son una fuente de antioxidantes. Reducen los antojos. Disminuyen la retención de líquidos. Tomar un jugo de vegetales en la mañana te regala el impulso de energía que necesitas para enfrentar el día. Cuando hagas los jugos, procura que los vegetales estén frescos, que sean de temporada y orgánicos.Recuerda que el jugo verde no es un alimento completo, no es sustituto de desayunos o cenas. Es un error común hacer este tipo de cosas que pueden tener efectos no deseados. Prepáralo para tomarlo enseguida. Al pasar el tiempo la fruta se oxida, y el jugo tendrá más contenido de fructosa, y se pierden las vitaminas antioxidantes.No mezcles muchas frutas y vegetales, más bien combina una taza de vegetales crudos con una taza de frutas. Las más recomendadas son piña y manzana verde.Los jugos detox contienen grandes cantidades de frutas y vegetales. Esto se traduce en mucha azúcar y poca fibra. La clave está en hacer las combinaciones adecuadas. Deben ser a base de vegetales verdes y media ración de fruta. En el momento en que preparas el jugo verde, debes tomarlo de inmediato para aprovechar los nutrientes.No olvides siempre consultar con tu médico o nutricionista para que te recomiende lo que puedes o no hacer y cómo preparar las bebidas, con base en raciones y distribución de vegetales y frutas. Si lo haces por tu cuenta, que sea de manera moderada.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi