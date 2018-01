"La indignación por sí sola no basta, se requiere asumir riesgos": alcalde metropolitano Antonio Ledezma a los venezolanos

Antonio Ledezma, ex alcalde metropolitano de Caracas, envió este domingo 31 de diciembre un mensaje de fin de año a los venezolanos, mediante un video publicado en Youtube junto a su esposa, Mitzy Capriles. En el audiovisual se observan imágenes de los hechos violentos ocurridos desde abril alternado con paisajes naturales.El ex alcalde expresó que " debemos empezar este nuevo año con una actitud positiva, debemos de tener claro que la indignación por sí sola no basta, se requieren actos de solidaridad, asumir riesgos y una determinación que impidan que la dictadura perpetúe la confusión moral y el caos económico"."Estos últimos años nos han robado todo, menos nuestra esperanza", afirmó.