"La única solución para las penurias económicas de los venezolanos es un cambio de gobierno. El gobierno no va a cambiar si no cambian los cabecillas que están en el Palacio de Miraflores empobreciendo a todos los venezolanos", afirmó el historiador y analista político Elías Pino Iturrieta en entrevista a NTN24.Pino Iturrieta considera que pese al creciente descontento de los venezolanos, la oposición venezolana está muy fragmentada, carece de un vocero único y no ha logrado un discurso homogéneo que atraiga a los electores. "Eso lo sabe el presidente Nicolás Maduro y por eso quiere adelantar las elecciones", afirmó.A juicio del historiador y analista político, es tal la situación de Venezuela que cualquier candidato de oposición podría capitalizar el descontento, pero solo si se ponen desde acuerdo los partidos disidentes en un candidato unitario.LE PUEDE INTERESAR: " Venezuela en 2018 se va a enfrentar a la peor catástrofe económica que haya conocido jamás en su historia": economista Danny LeguízamoSobre el diálogo que gobierno y representantes de la oposición adelantan en república Dominicana, estima qu elos resultados dependerán de la presión internacional. "No confiaría en el gobierno ni en la fortaleza de la oposición", señaló. "Depende más que de los conversadores, de los funcionarios que acompañan esas conversaciones".Pino Iturrieta cree que la liberación de alrededor de 40 presos políticos se debe a la presión que han podido ejercer los cancilleres en el diálogo y considera que si no se logra la libertad plena de todos los presos políticos, debería suspenderse la conversación .