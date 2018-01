/ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , llamó a un cambio de régimen en Irán , tras días de violentas protestas contra la carestía y el gobierno de Teherán, las más importantes desde las grandes manifestaciones de 2009, reseñó AFP."El gran pueblo iraní ha sido reprimido durante muchos años. Tienen hambre de comida y de libertad. Como los derechos humanos, la riqueza de Irán está siendo confiscada. Es momento para el cambio", escribió el mandatario.Además, el presidente estadounidense sugirió que cortaría la ayuda de su país a Pakistán, acusando a Islamabad de albergar a extremistas violentos y mentir al respecto. "Estados Unidos tontamente ha dado a Pakistán más de 33.000 millones de dólares en ayuda durante los últimos 15 años, y ellos no nos han dado nada que no sean mentiras y engaños, tomando como tontos a nuestros líderes", dijo Trump en su primer tuit de 2018."Ellos dan resguardo a los terroristas que cazamos en Afganistán, con poca ayuda. ¡No más!", añadió.La semana pasada, el diario The New York Times publicó que el gobierno estadounidense evalúa seriamente retener 255 millones de dólares de un paquete ya demorado de ayuda a Islamabad por su incapacidad de combatir de mejor manera a los grupos terroristas en Pakistán.Recientemente, Trump ya había dado señales de que cortaría la ayuda completamente. "Todos los años realizamos pagos masivos a Pakistán. Ellos tienen que ayudar", dijo, revelando su estrategia de seguridad nacional.Y durante una visita a Afganistán la semana pasada, el vicepresidente Mike Pence anunció a los soldados estadounidenses que "el presidente Trump ha dado aviso a Pakistán".Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi