/ Scotland Yard informó que durante el domingo y la madrugada del lunes de Año Nuevo en Londres murieron cuatro jóvenes por agresiones con cuchillo, las cuales no tuvieron relación unas con otras.Las víctimas de estos "cuatro homicidios" eran hombres y tenían edades comprendidas entre 17 y 20 años, de acuerdo con la policía, según reseñó la agencia AFP.Un quinto hombre se encuentra hospitalizado en estado crítico tras sufrir un ataque similar.El alcalde de la ciudad Sadiq Khan aseguró que sus pensamientos están con las familias de los cuatro jóvenes "que trágicamente han sido asesinados en cuatro apuñalamientos no relacionados en nuestra ciudad anoche"."La policía me aseguró hoy que se está haciendo todo lo posible para llevar ante la justicia a los responsables de estos espantosos actos de violencia. Insto a quienes tengan información para que den un paso al frente", añadió.My thoughts today are with the families of four young men who have tragically been killed in four unrelated stabbings in our city last night. pic.twitter.com/5oPkUx9Lp1- Sadiq Khan (@SadiqKhan) 1 de enero de 2018 Las agresiones se produjeron entre las 11:30 (locales y GMT) del domingo y las 02:35 del lunes en diferentes barrios de la ciudad pero todos apartados de las tradicionales celebraciones de Fin de Año, que reunieron a 100.000 personas en las orillas del Támesis para un espectáculo de fuegos artificiales.Scotland Yard informó que entre el 1 de enero y el 22 de diciembre de 2017 las agresiones con arma blanca dejaron 77 muertos.En la mayoría de los casos, las agresiones no están relacionadas con el crimen organizado sino que son obra de individuos aislados que llevan armas para sentirse seguros o darse aires.Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi