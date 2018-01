/ Este 31 de diciembre la animadora número 1 de Venezuela , Maite Delgado , no dudó en desear sus mejores para los venezolanos y el país.La bella rubia que está radicada desde el 2017 en Aruba celebró las fiestas en ese país que le abrió las puertas y al que agradece por tanto. Así lo ha dejado saber Delgado en sus redes sociales La recordada animadora pidió a sus compatriotas seguir adelante ante las adversidades. Envió bendiciones a sus seguidores quienes día a día le expresan cariño y afecto en sus cuentas de las redes sociales No dejes de leer: Toma nota de cómo puedes cumplir tus metas este 2018Maite publicó un vídeo de las tradiciones que se realizan en la isla para despedir el año. Resaltó la importancia de adaptarse a las costumbres de otros países son respeto y humildad .Delgado quien comparte continuamente en Instagram fotografías junto a su familia y como mamá no deja de estar al pendiente de sus "pequeños" hijos publicó una imagen de su hijo mayor, Alfonso, al que siempre le pide que se corte la barba.Lograda la hazaña, la orgullosa madre subió una selfie junto a sus dos retoños asegurando que estar con ellos es el mejor regalo que la vida puede darle.ACNCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi