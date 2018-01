/ 1 Ene, 2018 | Continúa de la entrega anterior.Siegel ya era practicante budista cuando fue derribado por un dolor de espalda que lo dejó en cama por meses. Como lo describe en su libro, "Back Sense", fue cuando aprendió el enfoque que ahora enseña y pudo liberarse del dolor y reanudar su vida con normalidad. "Trabajé totalmente con el síndrome a pesar de la práctica de meditación," Siegel dice. "Intentaba meditar con el dolor, pero creía que me iba a hacer daño si me movía libremente". Esta creencia errónea fue suficiente para mantener su trastorno del dolor."Aquí es donde la comprensión cognitiva es crítica," Siegel dice. "Ayudó para llevar a cabo la práctica una vez aprendí cuál era el problema realmente."Puede parecer extraño que podamos sentir dolor intenso sin tener un mal mayor. En occidente, hasta hace poco, la visión común había sido que el dolor físico es una señal de aviso de daño en los tejidos, y que mientras más grande es el dolor, mayor es el daño.Denominada teoría de la especificidad, este modelo surgió de las ideas del filósofo francés René Descartes. Esta teoría se puso en duda después de la Segunda Guerra Mundial debido a anomalías como la observación del médico del ejército de EE.UU. y también anestesiólogo de la escuela de medicina de Harvard, Henry K. Beecher. Anomalías observadas enalgunos soldados heridos profundamente en las batallas, que sorprendentemente parecían sufrir poco dolor por sus heridas. La figura clave en la comprensión moderna del dolor, fue Ronald Melzack, un psicólogo que realizó sus investigaciones en la Universidad de McGill, en Montreal. En la década de 1960, junto a Kenneth Casey, Melzack propuso que la experiencia del dolor estaba compuesta por elementos distintos, incluyendo ambosun componente sensorial y un componente emocional. También, Melzack y su colega del MIT, Patrick Wall, también propusieron la teoría de la compuerta, que explica como la sensación del dolor puede ser amplificada por la cantidad de atención que pongamos en ella. Melzack concibió esta idea, de la diferencia entre la sensación del dolor y del sufrimiento, prestando atención a las palabras que utilizaban sus pacientes para describir su dolor. Notó que las personas empleaban palabras como "disparo" o "calambre", que describían cualidades sensoriales, y otras palabras como "agotador" o "espantoso", que describían sus reacciones emocionales. De su lista de palabras, Melzack desarrolló el ampliamente utilizado Cuestionario de dolor de McGill, y la noción que el dolor es una experiencia multidimensional. Investigaciones posteriores verificaron la hipótesis de Melzack, acerca de la naturaleza compuesta del dolor. Los científicos modernos ya no se refieren a un "centro del dolor", sino a una "matriz del dolor" en el cerebro, reflejando el entendimiento de que diversas áreas del cerebro contribuyen a la experiencia del dolor. Las fibras nerviosas llevan la señal del dolor por la espina dorsal hasta un punto de bifurcación en el cerebro, llamado tálamo. Desde allí, la señal del dolor viaja, por una vía, a la corteza somatosensorial, una región del cerebro que contiene un mapa del cuerpo humano. Ésta recoge el aspecto sensorial del dolor, y nos dice dónde nos duele. La otra vía desde el tálamo lleva a la corteza cingulada. Esta región se especializa en la sensación displacentera del dolor-diciéndonos duele.Increíblemente, personas con daños en la corteza cingulada, frecuentemente informan que el dolor no les duele. Esto es, si ellos deciden prestar atención, pueden identificar la sensación en el cuerpo que corresponde al dolor, pero para ellos el dolor no tiene la demanda de atención urgente. "En el pasado se practicaban leucotomías límbicas para el dolor, lo que básicamente consistía en hacer incisiones en la corteza cingulada anterior," Alice Flaherty, neuróloga en el hospital general de Massachusetts, me lo dijo. "Las personas decían, 'ya no me importa el dolor, lo siento todavía, pero no es tan desagradable'". La palabra cingulada deriva de "cinturón" en latín, es una región compleja con diferentes funciones. Los escáneres cerebrales y estudios anatómicos indican que una de sus funciones es actuar como alarma neural. Es activada por el dolor físico, pero también, como muestra la investigación de la psicóloga de la UCLA, Naomi Eisenberger, por el estrés emocional y la punzada del rechazo social. El componente aversivo, tanto del dolor físico, como del emocional, tal vez se describe mejor como sufrimiento. Nuestra respuesta al miedo, y nuestra respuesta al dolor coinciden en una sub-región de la corteza cingulada. Esta área prepara el cuerpo para escapar.Cuando nos alarmamos tensamos los músculos para poder escapar rápidamente. Pero, como alerta Ronald Siegel, si los músculos se mantienen tensos por un largo período de tiempo, puede conducir a un dolor adicional.Las buenas noticias son que aunque los sentimientos de alarma surgen automáticamente, podemos permitir que pasen. Científicos, como Naomi Eisenberger, entre otros, están encontrando que regiones del córtex prefron tal , asociadas al pensamiento consciente, están conectadas a las áreas emocionales y las regulan. Cuando nuestros sentidos perciben algo que puede ser amenazante, la región cingulada genera la experiencia del sufrimiento, para forzarnos a prestar atención. Entonces las regiones prefrontal es evalúan si existe en realidad una amenaza. Si no existe si lo que pasa es aceptable las regiones prefrontales parecen inhibir la alarma neural en la corteza cingulada. Relajamos nuestros músculos, respiramos profundo y nos aliviamos. Por lo tanto, cuando experimentamos sensaciones de dolor sin miedo, la sensación de sufrimiento disminuye. Éste es el fundamento psicológico de la parábola de las dos flechas. El impacto de la segunda flecha se debe a nuestra resistencia. Con la aceptación, desaparece.