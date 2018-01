Con familia, con amigos, en sus hogares o en algún destino veraniego o casa de campo: cada famoso buscó recibir el 2018 de la mejor manera. Y, por supuesto, las redes sociales fueron la vía perfecta para compartir con seguidores y curiosos detalles de esa noche en la que todos hacen balances, esperan dejar atrás lo malo y levantan sus copas en nombre de todo lo bueno que el nuevo año traerá.Uno de los más activos en las redes fue Marcelo Tinelli , que luego de tomarse unos días de descanso en la Patagonia junto a Guillermina Valdes y su hijo Lorenzo , se subió a un avión para reencontrarse con el resto de su familia en Punta del Este. A través de Instagram, el conductor no sólo dio cuenta de su arribo a la costa uruguaya, sino también publicó varias imágenes familiares de su velada de Noche Vieja, de la que también participaron la periodista Agustina Casanova y la ex modelo Andrea Bursten.Ultimo atardecer del año??Una publicación compartida por MARCELO TINELLI (@marcelotinelli) el Dic 31, 2017 at 1:31 PSTFeliz 2018??Una publicación compartida por MARCELO TINELLI (@marcelotinelli) el Dic 31, 2017 at 8:05 PSTFeliz 2018??Una publicación compartida por MARCELO TINELLI (@marcelotinelli) el Dic 31, 2017 at 8:09 PSTFeliz 2018??Una publicación compartida por MARCELO TINELLI (@marcelotinelli) el Dic 31, 2017 at 8:11 PSTFeliz 2018??Una publicación compartida por MARCELO TINELLI (@marcelotinelli) el Dic 31, 2017 at 8:14 PSTFeliz 2018??Una publicación compartida por MARCELO TINELLI (@marcelotinelli) el Dic 31, 2017 at 8:18 PSTFeliz 2018??Una publicación compartida por MARCELO TINELLI (@marcelotinelli) el Dic 31, 2017 at 8:19 PSTSusana Giménez , en cambio, prefirió algo más íntimo, con una cena en el hotel Fasano de Punta del Este . Desde su mesa, pudo apreciar el show de fuegos artificiales con el que se le dio bienvenida al 2018 en el balneario uruguayo.Esperando el Año Nuevo con @mechasarraUna publicación compartida por Susana Gimenez (@gimenezsuok) el Dic 31, 2017 at 6:22 PST"Gracias por darme fuerzas cada día… Por ustedes puedo TODO, ustedes son mi TODO", escribió Nicole Neumann al compartir una foto junto a su tres hijas, Sienna, Indiana y Allegra Cubero. La modelo siguió la tradición de vestir de blanco para darle la bienvenida al nuevo año y dejar atrás un 2017 por demás movido en lo personal.Gracias por darme fuerzas cada día…..por ustedes puedo TODO,ustedes son mi TODO !!!!!#AlaMierda2017#wellcome2018??Una publicación compartida por Nicole Neumann (@nikitaneumannoficial) el Dic 31, 2017 at 6:36 PST????????2018Una publicación compartida por Nicole Neumann (@nikitaneumannoficial) el Dic 31, 2017 at 7:11 PSTLuisana Lopilato se permitió un brindis sobre la arena con sus dos hermanos para expresar sus mejores deseos para el 2018, al tiempo que Carla Peterson recurrió a la típica selfie para saludar a sus seguidores.Brindo por un #2018 lleno de amor, paz y bendiciones!!! #family #newyearUna publicación compartida por Luisana Lopilato (@luisanalopilato) el Ene 1, 2018 at 6:35 PSTFeliz selfie 2018!Una publicación compartida por Carla Peterson (@petersoncarla) el Ene 1, 2018 at 5:00 PSTZaira Nara se mostró muy enamorada de su pareja, Jakob von Plessen, y sumamente cariñosa con su hija Malaika. Como fondo, claro, el paisaje campestre que la familia ha adoptado como propio.?? MUCHO AMOR 2018 ??Una publicación compartida por Zaira Nara (@zaira.nara) el Dic 31, 2017 at 5:27 PSTLo mejor de mi vida ???????Una publicación compartida por Zaira Nara (@zaira.nara) el Dic 31, 2017 at 5:31 PSTTras tomarse unas vacaciones por Australia, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi regresaron al país para despedir el año junto a la familia del actor.2018 ?????????Una publicación compartida por Gimena Accardi (@gimeaccardi) el Dic 31, 2017 at 10:39 PSTAmor, amor y mas amor. @gimeaccardi @solevazquezok #Feliz2018 ??????????????Una publicación compartida por Nicolas Vazquez ???? (@nicovazquezok) el Dic 31, 2017 at 10:28 PSTTras un 2017 que la vio lanzarse como cantante y afianzar su relación con Juan Martín del Potro , Jimena Barón celebró acompañada por su hijo Morrison y el tenista tandilense, los tres fundidos en un gran abrazo.??F? E? L? I? Z? 2 0 1 8 ?? . . @lasjuanasnight @pazcornu @justaosadiaUna publicación compartida por Jimena Baron (@baronjimena) el Ene 1, 2018 at 6:31 PSTEn esta nota: Marcelo Tinelli Susana Giménez Nicole Neumann Luisana Lopilato Carla Peterson Zaira Nara Nicolás Vázquez Gimena Accardi Jimena Barón LA NACION Canal Espectáculos Personajes

