Merlí y sus alumnos. El de Merlí es un fenómeno inusual dentro de la televisión. La ficción se centra en un docente de filosofía muy particular no solo en su manera de entender esa materia, sino en la forma en la que dicta cada una de sus clases. Y gracias a su particular visión de la educación es que conquista a sus alumnos, aunque también eso le signifique la enemistad con algunos de sus colegas.La serie catalana transcurre en Barcelona y en 2015 el estreno de su primera temporada fue un verdadero suceso en la televisión española, al punto que Netflix la sumó a su catálogo para distribuirla a nivel internacional. Y con la llegada del segundo año adelantamos algunos de los aspectos más importantes.Un nuevo año Avance de MerlícerrarLa segunda temporada comienza con el inicio de un nuevo curso lectivo. Los alumnos (bautizados con cariño como los peripatéticos ) festejan el reencuentro con Merlí (Francesc Orella) y sus ansiadas lecciones. Claro que, como es regla, otro año también significará el ingreso de nuevos compañeros e incluso nuevos profesores. En ese último grupo se encontrará Millán (Ferran Rañe), un hombre muy sencillo y apacible que tendrá un cálido trato con el protagonista y también con los alumnos. Y por lo que respecta a Merlí, aunque las objeciones a su manera de entender la educación nunca desaparecerán, él apostará por clases cada vez más atípicas, y le escapará a las cuatro paredes del aula de manera casi compulsiva. Comenzando por el patio del colegio hasta lugares mucho más atípicos, una vez más el profesor logrará que sus "peripatéticos" sigan enamorados de la filosofía a partir de juegos y lecciones que serán ante todo de gran originalidad.La llegada de una compañera muy directa Oksana es la nueva alumna del curso. El inicio de ciclo marca el ingreso de una nueva compañera al grupo de estudiantes del Instituto Ángel Guimerá. Se trata de Oksana (Laia Manzanares), una joven sin pelos en la lengua que si bien se integra con cierta facilidad, no por eso dejará de encender algunos chispazos en las relaciones entre sus compañeros. La recién llegada no tarda en posar su mirada en Gerard (Marcos Franz), que sigue muy enamorado de Mónica (Júlia Creus), aunque ella esté entregada a una historia de amor con Joan (Albert Baró). Por ese motivo, Oksana no duda en salir a la conquista de Gerard, y aunque él en un primer momento aparente tener solo ojos para Mónica, con el tiempo deberá decidir si espera eternamente a su compañera, o si le da una oportunidad a su nueva pretendiente.Merlí mide sus fuerzas con una poderosa rival Coralina, profesora de historia española y némesis de Merlí. Uno de los grandes personajes que presenta la segunda temporada es Coralina (Pepa López), la nueva jefa de estudios. De mano severa, algo autoritaria y muy decidida a hacerse valer, la mujer entra con pie firme a su cargo y no duda en enfrentar a Merlí cuando la situación lo amerita. De esa forma, ella y el profesor de filosofía chocan repetidas veces y entre ambos la situación se pone más y más tensa. Y mientras Toni (Pau Durá) procura mediar para que entre ambos no se inicie una guerra abierta, Merlí podría encontrar en Eugeni (Pere Ponce) a un aliado impensado cuando Coralina no solo comience a hacerle la vida imposible al profesor de filosofía, sino también a otros colegas del instituto. Pero probablemente lo que más moleste a Merlí no sean los cruces profesionales, sino que Coralina no tardará en convertirse en una de las docentes favoritas de su hijo Bruno (David Solans).La caótica vida amorosa del profesor Merlí en manos de Gina. En la primera temporada el profesor tuvo varias historias fugaces. Luego de coquetear y tener un intenso romance con Laia (Mar del Hoyo), Merlí no tardó en comenzar luego una relación con Gina (Marta Marco), la madre de uno de sus alumnos. Claro que su temperamento inquieto lo llevó rápidamente a fatigarse de tanto compromiso, y pronto comenzó a escaparle a esa situación. Por ese motivo Merlí no tuvo mejor idea que inventarle a Gina un viaje a Roma junto a su hijo, una mentira que rápidamente saldrá a la luz. Y ella, que no tiene la candidez ni la inocencia de Laia, no dudará en poner al profesor contra las cuerdas para que resuelva qué futuro quiere para esa relación. Y en ese conflicto, viejas caras reaparecerán para complicar la situación entre Gina y Merlí.Bruno, hijo y alumno La de Bruno y Pol es una historia que nunca deja de escribirse. Una de las subtramas más interesantes de la serie es la centrada en Bruno, el hijo del protagonista. Culto e inquieto, apasionado por la danza e íntimo amigo de Tánia (Elisabet Casanovas), el joven tiene que encontrar el punto justo no solo en la relación que lo une con Pol (Carlos Cuevas), sino incluso también en la dinámica que comparte con su particular padre. Porque las excentricidades de Merlí que tanto fascinan cuando transcurren dentro de un aula, pueden no ser del todo fáciles de digerir en la convivencia doméstica. Pero Bruno, que tiene un temple y una paciencia admirable con su padre, buscará encontrar un equilibrio entre esas dos caras que le suponen ser "el hijo" y "el alumno" de Merlí. Por otra parte, en esta temporada Bruno intentará estrechar lazos con Pol, por el que siente un genuino amor. Pero Pol también tendrá sus propios problemas con la búsqueda de un trabajo y con la difícil relación que mantiene con su padre.Marc y su hermanito Pau El elenco en una pausa de rodaje. Uno de los personajes que gana mucho en protagonismo en la nueva temporada es Marc (Adrian Grosser). Amante del teatro, conocedor de Shakespeare y eterno aspirante a actor, el joven deberá posponer sus sueños personales cuando su hermano comience a mostrar serios problemas de conducta. Sin la colaboración de su madre, que insiste en minimizar el asunto y darle prioridad a su vida, Marc tendrá que ser para Pau ese padre ausente con el que jamás pudo contar.

