El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, ha asegurado que el primer encuentro de la segunda fase de la Eurocopa ante el Alba Berlín "es atractivo" por la presencia de viejos conocidos del equipo isleño en el alemán, y que la victoria tiene un valor doble al ser la fase tan corta. "Nuestro presente ahora es que empezamos una segunda fase con 0-0 (en cuanto a victorias y derrotas se refiere), en la que los partidos tienen una importancia tremenda, porque es una ronda muy corta y cada encuentro vale muchísimo al ser tan rápida la resolución del grupo para obtener la clasificación", ha manifestado el técnico en las redes sociales de su club. Casimiro ha indicado que es fundamental ganar el choque de este martes no solo para empezar los octavos de final de esta competición con buen pie, sino porque al ser una ronda tan corta apenas se permiten los errores. "Me atrevería a decir que cada victoria tiene un valor doble, y más en casa, porque es fundamental ganar. El partido es muy atractivo, con un Alba Berlín que viene con componentes conocidos de Gran Canaria, como los dos entrenadores (Aíto García Reneses e Israel González), y exjugadores de nuestra Liga como Grigonis, Luke Sigma y Peno", ha dicho. Casimiro considera que, por ello, el encuentro tiene todos los alicientes y atractivos para poder disfrutarlo, y espera que sus jugadores demuestren estar con el máximo de ambición, energía e intensidad para dejar los dos puntos en casa ante un complicado rival. "Alba Berlín está hecho al estilo Aíto y es un equipo muy similar al nuestro, que intenta jugar desde la defensa y hace ataques inteligentes. Ellos tienen un conjunto en el que cualquier jugador te puede hacer daño, sin ningún jugador de renombre, aunque cualquiera te puede hacer daño, al hacer un buen baloncesto de equipo", ha asegurado. El entrenador del Gran Canaria también se ha referido al base Albert Oliver, que será duda debido a la lesión sufrida en el último partido de la primera fase de la Eurocopa ante el Asvel Villeurbanne francés. "Albert está evolucionando y en su lesión cada hora que pasa es fundamental, y no digo nada si son días. Está con una evolución favorable, pero no podemos asegurar que pueda estar ante el Alba. Hay que ser cautos, esperar y ver qué haremos en el último momento", ha comentado.

