Cercanos estos días navideños y familiares en los que parece que una deba ser buena por obligación -y sólo en estas fechas-, quiero despedir este 2017 con una muy personal reflexión sobre el amor y sus derivaciones: la bondad, el altruismo, la amabilidad, la compasión, la aceptación, la tolerancia? Avalada por las investigaciones científicas y filosóficas, físicas y metafísicas, que confirman que es el amor -no el dinero o el poder- la energía más potente, ese motor oculto que mueve el corazón y el mundo, mi último premium de este año es una muy subjetiva consideración sobre el mensaje de Wonder , la película protagonizada por una inmensa Julia Roberts espléndida a sus 50 años sin cirugías ni complejos.Bueno, más bien sobre loS mensajeS , porque la cinta de Stephen Chbosky, basada en la novela de Raquel Jaramillo Palacio La lección de August , inspirada a su vez en un encuentro casual de la autora con alguien diferente , habla del miedo de un niño de 10 años, Auggie Pullman, al rechazo que presumiblemente encontrará cuando tenga que ir por primera vez al colegio, sí. Pero también de la duda de sus padres sobre si debe seguir aprendiendo en casa o superar ese difícil paso que tendrá que dar alguna vez en la vida, pues no puede vivir siempre en su refugio doméstico, siendo como es un niño sano, inteligentísimo, normal, adorable? con sólo un pequeño obstáculo: la cara deforme que se le ha quedado tras 27 operaciones, pues nació con el síndrome de Treacher Collins, una enfermedad que provoca malformaciones craneofaciales. De la verdadera belleza, incluso física, cuando Isabel, la madre, le recuerda que es Alguien Maravilloso, y es que en verdad lo es. O le explica que sus propias arrugas y marcas faciales son la huella de aquella operación suya para mejorarle la apariencia, y aquella otra, y la otra. Del sufrimiento, en definitiva. Y que por nada del mundo renunciaría a ellas. De la aceptación, del rechazo, del dolor, el que se siente en el corazón cuando escuchas sin querer que tu único amigo lo es por obligación, porque su madre y el director del centro se lo han pedido, no porque lo quiera por decisión propia.

